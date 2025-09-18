Bản tin ngày 25.08.2023
Kết phiên thứ Năm các chỉ số Hoa Kỳ đã giảm 1% dù cho đã mở cửa tăng điểm vào buổi sáng. S&P...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Kết phiên thứ Năm các chỉ số Hoa Kỳ đã giảm 1% dù cho đã mở cửa tăng điểm vào buổi sáng. S&P...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên thứ Năm, Dow Jones rớt 1,08%, S&P 500 mất 1,35% còn Nasdaq lùi...
Phố Wall bắt đầu giao dịch phiên Mỹ hôm qua với sắc xanh nhưng sau đó nhanh chóng nhuốm màu tiêu...
Ngân hàng Toronto Dominion đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPCAD Ngân hàng TD khuyến nghị các mức đặt vị...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo tuần về trữ lượng tồn kho khí đốt tự nhiên vào...
Chỉ hai ngày trước, chúng tôi đã nói rằng chỉ số Nasdaq 100 đang nỗ lực phá vỡ mức kháng cự 15.000 điểm,...
Các chỉ số chính của châu Âu phục hồi khi bắt đầu phiên giao dịch tiền mặt Lãi suất ở Thổ Nhĩ Kỳ được...
Các chỉ số của Mỹ đã tăng điểm vào cuối phiên hôm qua. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1,60%, trong khi đó S&P...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên thứ Tư, Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500 tiến 1,1% - phiên tăng mạnh...
Kết phiên thứ Tư, Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500 tiến 1,1% - phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 30/06/2023. Nasdaq cộng 1,6% -...
Gã khổng lồ của ngành công nghiệp chip Nividia (NVDA.US) đã báo cáo doanh thu và thu nhập trên mỗi...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo tuần về trữ lượng tồn kho dầu vào lúc 21:30...
Báo cáo sơ bộ về chỉ số PMI tháng 8 của Mỹ đã được công bố vào 20:45 giờ VN tối nay, dự kiến chỉ số sản xuất sẽ...
Giá bạc đã trải qua đà tăng 1,7% trong hôm nay và gần 5% trong tuần này. Sắc xanh không chỉ xuất hiện...
PMI ngành dịch vụ: 48,7 so với dự kiến 51.0 (Trước đó 51.5) PMI ngành sản xuất: 42,5 so với dự kiến 45.0 (Trước đó...
Cặp tiền tệ chính ngày hôm nay đang chứng kiến sự biến động mạnh khi tiếp nhận dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn ở châu...
Cùng với sự sụt giảm của chỉ số PMI dịch vụ của Đức, chỉ số PMI dịch vụ của toàn khu vực Eurozone cũng đang cho thấy đà suy yếu. PMI...
Báo cáo PMI sơ bộ cho ngành dịch vụ ở Đức trong tháng 8 ở mức 47,3 điểm! Dự kiến là 51,5 điểm so với mức trước...
Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán châu Âu dự báo phiên giao dịch ở Lục địa Già hôm nay...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ