Bản tin ngày 23.08.2023
Chỉ số Hoa Kỳ giảm điểm vào cuối phiên hôm qua. Chỉ số Nasdaq của các công ty công nghệ tăng 0,06%, trong khi...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên thứ Ba, Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ dù đã có...
Kết phiên thứ Ba, Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ dù đã có nhiều dấu hiệu tích cực vào đầu phiên....
Sau báo cáo doanh thu quý 2 từ công ty khai thác mỏ hàng đầu thế giới BHB Billiton (BHB.UK), giá cổ phiếu...
Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 (US100) đang cố gắng leo lên trên mốc 15.000 điểm vào sáng nay. Chỉ số này có mức...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng điểm đầu phiên giao dịch Dữ liệu doanh số bán nhà ở tại...
Các chỉ số của Mỹ giao dịch trái chiều trong cuối phiên hôm qua. Lĩnh vực công nghệ đang hoạt động tốt hơn, giúp...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: - Góp phần hỗ trợ vàng là chỉ số đồng USD lùi 0,1%. Nhưng đồng...
Phiên giao dịch đầu tuần trên Phố Wall đã cho thấy sự tích cực hơn so với tuần qua, khi có 2/3 chỉ số lớn phục hồi...
Cổ phiếu của Tesla (TSLA.US) đã tăng hơn 5,5% vào thứ hai, chấm dứt mạch sáu phiên thua lỗ liên tiếp ngay sau khi công...
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EUR/CAD. Goldman Sachs khuyến nghị đặt vị thế bán cho cặp tiền này như sau: Vào...
Tuần trước, Bitcoin đã trải qua đợt giảm mạnh nhất kể từ sự kiện FTX vào tháng 11 năm 2022, "sập"...
Đồng yên Nhật là một trong những loại tiền tệ thuộc nhóm G10 hoạt động kém nhất hôm nay sau khi đã xóa sạch...
Trong phiên đầu tuần, Đồng đô la Úc - AUD là một trong những loại tiền tệ G10 hoạt động kém nhất, sau quyết định lãi...
Chỉ số Châu Âu được dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa cắt giảm lãi suất Tiêu...
Các chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều ngay trên phiên đầu tiên...
Thị trường đã trải qua một tuần giao dịch không mấy vui vẻ. Evergrande, nhà phát triển bất động sản...
Kết phiên thứ Sáu, chỉ số Dow Jones nhích 0,07%, S&P 500 hạ 0,01% và Nasdaq lùi 0,2%. Mặc dù tâm...
