Lượng mưa thấp ở Argentina/Vụ mùa kỷ lục ở Mỹ - triển vọng thị trường CORN?
Lượng mưa lớn liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino ở Argentina có thể sẽ không xảy ra cho đến...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Lượng mưa lớn liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino ở Argentina có thể sẽ không xảy ra cho đến...
Tâm lý trên thị trường tiền điện tử đã suy yếu trong thời gian dài, bên cạnh mức biến động...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự báo phiên giao dịch (tiền mặt) hôm nay sẽ mở cửa ở mức cao hơn. Doanh...
Các chỉ số toàn cầu đang đối mặt với những rủi ro lớn, lợi suất trái phiếu toàn cầu đang ở mức cao...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Các số liệu tích cực cho Hoa Kỳ công bố hôm qua tiếp tục giúp...
Thời gian gần đây, sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đang khiến thị trường có tâm lý...
Hoa Kỳ - Đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Thực tế: 239K. Dự báo: 240K. Kỳ trước: 248K Hoa Kỳ - Chỉ số Fed...
Biên bản cuộc họp của Fed công bố rạng sáng nay là một gợi ý về việc tăng lãi suất, mặc dù có...
Na Uy, quyết định của ngân hàng trung ương về lãi suất: Thực tế: 4,00% Kỳ vọng: 4,00%; Trước đó là 3,75% - tăng...
Tâm lý tiêu cực đang được đẩy mạnh trên thị trường tiền điện tử Bitcoin đang kiểm tra lại mốc hỗ trợ quan...
Hợp đồng ở châu Âu dự báo phiên giao dịch (tiền mặt) hôm nay sẽ mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu hôm nay...
Tâm lý thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC) hôm nay khá ảm đạm vì đà giảm...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 của Fed cho thấy phần lớn các thành...
Báo cáo flash GDP quý 2 của Eurozone so với cùng kỳ năm trước đạt mức tăng 0,6%, tương đương với dự đoán và...
Tuy Fed đưa ra tín hiệu trái chiều trong biên bản họp nhưng phản ứng ban đầu vẫn là dovish, từ đó thúc đẩy...
Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị Trường mở liên Bang đã được phát hành lúc 1:00 sáng thứ Năm theo giờ Việt Nam. Các...
Tồn kho dầu thô giảm 7 triệu thùng! Dự kiến sẽ giảm 2 triệu thùng với mức tăng trước đó là 5,85 triệu thùng. Xăng...
In July, industrial production in the US rebounded with a 1.0% increase after experiencing declines in the previous two months. Manufacturing output saw...
