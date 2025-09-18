HKComp mất 1,5%. Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ giảm phát?
Tâm lý xung quanh các chỉ số Châu Á đang suy yếu. Các chỉ số CHNComp và HKComp giảm mạnh trước một nền...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Số lần khởi công xây dựng nhà ở Hoa Kỳ tăng lên 1,452 triệu so với dự báo là 1,45 triệu và mức trước đó là...
Dưới đây là chi tiết về báo cáo nhanh (flash) GDP của Eurozone so với cùng kỳ năm ngoái: (Thực tế: 0,6%. Dự báo:...
Giá lúa mì đang tăng trưởng tốt trong phiên giao dịch hôm nay do có thông tin phía Nga đã tấn...
Chứng khoán Châu Âu rớt giá ngay từ đầu phiên Biên bản của FOMC - sự kiện vĩ mô quan trọng nhất...
CPI của Vương Quốc Anh (hàng năm) Tháng 7: 6,8% (dự báo 6,7%; kỳ trước 7,9%) CPI lõi (hàng năm) Tháng...
Các chỉ số Hoa Kỳ đang trên đà giảm trong phiên hôm nay tại Phố Wall. Nasdaq rớt 1,14% và S&P 500 giảm...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Trong phiên chào sàn hôm qua tại Mỹ ngày 15/8, cổ phiếu VFS...
Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Canada: 3,3% YoY. Dự báo: 3% YoY. Trước đây: 2,8% YoY CPI hàng tháng: 0,6%...
Doanh số bán lẻ tháng 7 của Hoa Kỳ : 0,7% MoM. Dự báo: 0,4% MoM. Trước đây: 0,2% MoM Doanh số bán hàng...
Phiên giao dịch hôm nay sẽ đón nhận các bản phát hành dữ liệu vĩ mô quan trọng. Vào đầu ngày, doanh...
Theo CNBC, tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch có thể hạ cấp nhiều ngân hàng Hoa Kỳ, bao gồm cả JP Morgan (JPM.US). Vào...
Dữ liệu từ ZEW trong tháng 8 của Đức vừa công bố (Hiện tại: -12,3. Dự báo: -14,5. Trước đó: -14,7) Khảo sát...
Tăng trưởng tiền lương của Vương quốc Anh đang cho thấy tốc độ nhanh nhất trong lịch sử, thúc đẩy mối lo ngại của BoE rằng vòng xoáy...
Mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Ba mang đến sự trái chiều ở thị trường chứng khoán Châu Âu GBP...
Chứng khoán Hoa Kỳ tăng điểm trong phiên giao dịch thứ hai ở Phố Wall. Nasdaq tăng 1,05% và S&P 500 tăng 0,57%. Cổ phiếu...
Tỷ lệ thất nghiệp tại Vương quốc Anh đạt mức 4,2%, cao hơn so với dự đoán là 4% và mức đo trước đó cũng là 4%. Số người...
Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh Quốc đã đạt mức 4,2%, cao hơn dự kiến và cả kỳ trước là 4%. Theo con số thống kê, số lượng người thất...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên đầu tiên của tuần, chỉ số S&P 500 tiến 0.58%, chỉ số Nasdaq cộng...
