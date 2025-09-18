Bản tin đầu ngày - 15.08.2023: Nvidia vọt hơn 7%, Phố Wall phục hồi
Kết phiên ngày thứ Hai, có thể thấy tâm lý trái chiều hiện diện trên thị trường chứng khoán...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Đồng tiền điện tử lớn nhất - Bitcoin đang cố gắng thoát khỏi xu hướng đi ngang và chuẩn bị cho một...
Chỉ số giá hàng hóa Bloomberg ETF (ICOM.UK) đang tăng hôm nay và cố gắng bù đắp cho khoản lỗ của tuần trước, ngay...
Phiên châu Á đầu tiên của tuần diễn ra không thuận lợi lắm cho các tài sản rủi ro. Đồng đô la Mỹ và...
Trung Quốc là tiêu điểm của sáng nay do bất ổn xung quanh nhà phát triển bất động sản Country Garden...
Phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước tại Phố Wall đã chứng kiến đà giảm trên các chỉ số chứng khoán...
Dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến của báo cáo lạm phát CPI tháng 7 đã không khiến đồng USD suy yếu. Do...
Các chỉ số chứng khoán chính của Châu Âu kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua trong...
AUDNZD là một trong những cặp tiền chéo đang có biến động lớn nhất hôm nay, khi AUD nằm trong nhóm có biểu...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn GBP tăng sau dữ liệu GDP Quý 2 vững chắc Chỉ số PPI Hoa...
Báo cáo GDP của Vương quốc Anh cho quý 2 năm 2023 cũng như dữ liệu sản xuất cho tháng 6 đã được công bố lúc...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng...
Các chỉ số Hoa Kỳ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với 1 sự thay đổi nhỏ do tâm trạng hưng phấn hậu CPI...
Các chỉ số chứng khoán chính từ châu Âu kết thúc phiên giao dịch đều đi lên với DAX tăng 0,91%,...
Báo cáo tồn kho khí đốt mới nhất của EIA cho thấy mức tăng vượt ngoài mong đợi, từ đó gây áp lực lên...
Các chỉ số Phố Wall đang xóa đi mức tăng vào đầu phiên khi các nhà đầu tư phản ứng với báo cáo lạm...
Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly đã đưa ra nhận xét về chính sách tiền tệ và nền kinh kinh tế sau...
