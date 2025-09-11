VIX mất 3% xuống mức đáy gần 5 tháng khi Phố Wall nới rộng đà tăng📉
Tâm lý tích cực tiếp tục bao trùm Phố Wall — chủ yếu nhờ việc hoãn thời hạn chót áp thuế cuối cùng...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Đồng là một trong những kim loại quan trọng nhất trên thế giới. Khoảng 50% lượng đồng tiêu thụ toàn cầu là ở Trung Quốc,...
Giá khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ (Natural Gas Henry Hub - NATGAS) giảm hơn 2% trong hôm nay, chạm mức thấp nhất kể từ ngày...
Diễn biến trên sàn chứng khoán châu Âu trong phiên ngày thứ Tư ghi nhận sự tích cực. Hầu hết các...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/7, chốt...
Tổng thống Trump xác nhận sẽ áp thuế 50% đối với đồng tinh luyện nhập khẩu, mức thuế này cao hơn hẳn mức thuế hiện tại (ở mức 1 chữ...
Lãi suất OCR giữ ở mức 3,25%; quyết định được sự đồng ý giữa các thành viên mặc dù có cân...
Cặp USD/JPY tiếp tục đà tăng, phá vỡ vùng kháng cự 146,5–147, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 6. Triển...
Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ, nhưng vẫn có vài sự kiện quan trọng cần chú ý. Nổi bật nhất là việc công...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế 50% đối với tất cả hàng nhập khẩu đồng đã gây chấn động thị trường...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/07, chỉ số S&P 500 hạ 0.07% xuống 6,225.52 điểm, còn chỉ số Nasdaq nhích 0.03%...
EURUSD tăng trở lại trên mức 1,17 sau khi Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu. Một lá...
Đồng USD đang tăng mạnh, trong khi giá vàng lại giảm khoảng 1%. Đà giảm của kim loại quý này diễn ra sau các...
Phố Wall đang trong chế độ "chờ đợi", tập trung theo dõi các cập nhật liên quan đến chính sách thuế quan của...
Thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên thứ Ba ghi nhận diễn biến trái chiều. Lịch công bố dữ liệu kinh tế vĩ...
Giá vàng đã bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với xu hướng giảm, tuy nhiên toàn bộ đợt giảm này...
Chỉ số chứng khoán Đức DE40 bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với xu hướng tăng. Nhìn trên khung thời gian D1, xu hướng...
