Cập nhật mới nhất: USD giảm sau dữ liệu lạm phát CPI
Dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ cho tháng 7 phát hành lúc 7:30 tối nay là sự kiện vĩ mô quan trọng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp: 248 nghìn. Dự báo: 230 nghìn. Trước đó: 227 nghìn Đơn tiếp tục yêu...
Dữ liệu lạm phát Giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ sẽ là bản phát hành quan trọng nhất trong ngày....
Vào đầu phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu của Watches of Switzerland (WOSG.UK) đã tăng gần 4% sau khi công ty công...
IFR đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền tệ AUD/USD. IFR khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp tiền tệ này với các mức sau...
Phiên hôm nay có thể có ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình chính sách tiền tệ trong tương...
Các chỉ số ở châu Âu mở cửa cao hơn một chút sau khi giảm ngày hôm qua vào cuối phiên CPI tổng...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ xăng tại Mỹ sụt 2,7 triệu thùng...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên hôm nay - Nikkei tăng...
Các chỉ số chứng khoán chính của thị trường châu Âu kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh. DAX tăng...
Tâm lý thị trường chứng khoán đang xấu đi sau phiên giao dịch trước đó, đặc biệt ảnh hưởng đến chỉ số công nghệ...
Mức tăng trong chi phí AI có thật sự mang đến lợi nhuận? Nhu cầu AI đang ngày càng tăng cao với số lượng hàng triệu...
Hôm nay, công ty giải trí lớn nhất Hoa Kỳ Disney (DIS.US) sẽ báo cáo kết quả tài chính sau phiên giao...
Giá dầu đã giảm mạnh sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại đáng thất vọng vào hôm qua, cho thấy nhu cầu...
IFR khuyến nghị đặt vị thế SELL trên cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.8593 Chốt lời:...
Tâm lý thị trường tài chính toàn cầu đã ổn định trở lại sau tình trạng hỗn loạn ngày hôm qua,...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Giá vàng chịu áp lực khi đồng USD tiếp tục mạnh lên. Nguyên...
Các chỉ số Hoa Kỳ đóng cửa phiên giao dịch hôm qua trong sắc đỏ nhưng vẫn cao hơn so với mức đáy trong phiên. S&P...
Tâm lý lo ngại rủi ro bao phủ thị trường tài chính toàn cầu phiên hôm qua, trong bối cảnh dữ liệu thương...
