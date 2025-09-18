Dự kiến lạm phát ở EU sẽ thấp hơn trong 12 tháng tới - theo khảo sát của ECB!
Kết quả khảo sát người tiêu dùng của ECB trong tháng 6 đã được công bố lúc 15:00 giờ VN. Kỳ vọng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Chính phủ Italy đã thông qua mức thuế 40% đối với lợi nhuận bổ sung của các ngân hàng vào năm 2023 với...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) làm rõ rằng việc điều chỉnh đường cong lợi suất gần đây, được công bố vào...
Chính phủ Italy đã thông qua một loại thuế 40% đối với các lợi nhuận vượt xa mức thông thường của các ngân...
Thị trường châu Âu mở cửa giảm nhẹ Xuất nhập khẩu của Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng Phát biểu của các thành...
Tin tức & dữ liệu: Fed lại bất ngờ phát thông điệp “diều dâu” Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) đo lường...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên thứ Ba - Nikkei và Nifty...
Phiên giao dịch đầu tiên của tuần này trên thị trường chứng khoán châu Âu tương đối trái...
Hầu hết các công ty lớn nhất tại Mỹ đã công bố kết quả tài chính của họ cho quý 2 năm nay. Tuy nhiên,...
Cuối tuần vừa qua rất yên bình khi không có chính trị gia hay ngân hàng trung ương nào đưa ra...
Các chỉ số châu Âu mở cửa giảm nhẹ Sản xuất công nghiệp trong tháng 6 của Đức giảm 1,5% MoM...
Các chỉ số chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên đầu tiên...
Lịch kinh tế cho tuần này ít bận rộn hơn so với tuần vừa qua nhưng vẫn xuất hiện một số dữ liệu vĩ mô quan trọng. Tiêu biểu...
Kết phiên ngày thứ Sáu, S&P 500 rớt 0,53%, Nasdaq lùi 0,36% và Dow Jones mất 0,43%, dù trước...
USDCAD là một trong những cặp tiền tệ đáng chú ý tối nay khi hôm nay là Thứ Sáu đầu tiên...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu có sự phục hồi Dữ liệu việc làm từ Hoa Kỳ và Canada Amazon...
Dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp của Đức cho tháng 6 đã được công bố lúc 13:00 chiều giờ VN. Dữ liệu dự kiến...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn dù vẫn cao hơn so với mức đáy trong phiên - S&P...
Tin tức & dữ liệu: Phố Wall thận trọng chờ Bản tin NFP Kết phiên ngày thứ Năm, S&P 500 lùi 0,25%, Dow Jones...
