Bản tin đầu ngày - 04.08.2023: Chứng khoán cố gắng phục hồi, BoE tăng lãi suất
Phố Wall tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ năm, khi các nhà đầu tư phải cân nhắc các quyết...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
IFR khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2652 Chốt lời: 1.2800 Dừng...
Dữ liệu PPI về lạm phát của tháng 6 khu vực đồng euro cho thấy lạm phát của nhà sản xuất đã giảm tháng thứ hai...
Eurozone, PMI dịch vụ cho tháng 7: 50,9 so với bản đầu tiên là 51,1 Đức, PMI dịch vụ cho tháng 7: 52,3 so với...
Động lực lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gia tăng một cách đáng ngạc nhiên. So sánh theo tháng, số liệu lạm phát...
Đồng USD tiếp tục tăng giá sau dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ ngày hôm qua và những bình luận ôn hòa...
Tin tức & dữ liệu: Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm Mỹ, chứng khoán “bán tháo” Kết phiên...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua trong sắc đỏ - S&P 500 giảm 1,40%, Nasdaq giảm 2,20% và...
Quyết định hạ bậc xếp hạng Hoa Kỳ từ AAA xuống AA+ của Fitch đã trở thành chất xúc tác tốt cho hoạt động chốt lời trên...
Sàn giao dịch Binance một lần nữa gặp phải chỉ trích trước những ý kiến từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Lần này,...
Giá lúa mì hợp đồng tương lai (WHEAT) đang giảm mạnh sau dự báo thời tiết mới nhất tại Hoa Kỳ và đồng USD mạnh lên....
Giá dầu Brent và dầu WTI vẫn đang kéo dài đà giảm của mình ngay cả khi báo cáo tồn kho dầu thô...
Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ AAA xuống AA+ là tin tức được quan tâm nhất trong hôm nay. Tuy nhiên, các nhà...
Tin tức về việc Fitch giảm hạng tín nhiệm của Mỹ từ mức AAA xuống AA+ đang gây chú ý trong thị trường ngày hôm...
Các chỉ số châu Âu đang giảm điểm đầu phiên Fitch hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ Báo...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn - S&P 500 giảm 0,27%, Nasdaq giảm 0,43% và Russell...
Thị trường đã đón nhận một tin tức lớn sau khi phiên giao dịch của Wall Street kết thúc vào hôm qua. Fitch Ratings thông...
Tin tức & dữ liệu: Phố Wall trái chiều, nhà đầu tư thận trọng hơn Kết thúc phiên thứ Ba, chỉ số S&P...
Đà leo dốc trở lại mức đỉnh cao lịch sử của thị trường chứng khoán Mỹ đã bị chững lại sau các dữ liệu được...
CurveDAO là đồng tiền điện tử được biết đến như một trong những chuỗi khối quan trọng về mặt hệ thống đối với lĩnh vực tài chính...
