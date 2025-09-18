Cập nhật: EURUSD tăng nhẹ sau dữ liệu sản xuất ISM
Chỉ số sản xuất ISM cho tháng 7: Chỉ số: 46,4; Dự kiến: 46,8. Trước đó: 46 Việc làm: 44,4. Dự kiến: 48. Trước đó:...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
DẦU Dầu thô đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 4 nhờ đợt điều chỉnh của đồng USD trước đó và dữ liệu...
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã khiến thị trường ngạc nhiên với quyết định chính sách ôn hòa ngày...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 7 với mức tăng. S&P 500 tăng 0,15%, Dow Jones tăng 0,28%...
Tin tức & dữ liệu: S&P 500 và Nasdaq leo dốc 5 tháng liên tiếp Kết phiên ngày thứ Hai, chỉ số...
Kết phiên ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones cộng 0,28%, S&P 500 nhích 0,15% và Nasdaq tiến 0,21%. Các...
Ngân hàng HSBC khuyến nghị đặt vị thế SELL trên cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của Wall Street đang diễn ra rất sôi nổi. Các nhà đầu tư đã...
4:00 chiều VN - Liên minh Châu Âu, Dữ liệu GDP cho Q2, điều chỉnh theo mùa: Hiện tại: 0,3% Q/Q. Dự báo: 0,2%...
Tin tức & dữ liệu: Phiên cuối tuần đầy hào hứng của thị trường chứng khoán Kết phiên thứ sáu, Dow...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu ở mức cao hơn 0 S&P 500 tăng 0,95%, Dow Jones tăng 0,5% và Nasdaq tăng 1,85%....
Giới đầu tư ở Phố Wall có một tuần hứng khởi vì số liệu thống kê cho thấy lạm phát giảm nhanh hơn dự báo,...
Cổ phiếu của Intel (INTC.US) đã tăng hơn 7% sau báo cáo quý lợi nhuận mạnh mẽ, cho thấy khả năng đảo chiều trong tình...
Hoa Kỳ, Gói dữ liệu cho tháng 6: PCE hàng năm: 3,0%. Dự báo: 3,0%. Trước đó: 3,8% PCE hàng...
Dữ liệu lạm phát CPI của Đức trong tháng 7 đã được công bố vào lúc 1 giờ chiều theo giờ BST (7:00 tối VN) hôm...
Cặp tiền tệ EURJPY là một trong những cặp tiền tệ đang có mức độ biến động cao trong hôm nay. Cuộc họp của Ngân hàng Nhật...
Báo cáo GDP của Đức cho quý 2/2023 được công bố hôm nay lúc 15:00 chiều theo giờ VN với dự kiến sẽ...
