Lịch kinh tế: Dữ liệu lạm phát của Châu Âu và Hoa Kỳ
Các chỉ số châu Âu mở cửa với mức giảm nhẹ Dữ liệu CPI Flash của tháng 7 từ châu Âu Lạm...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Hai thông tin chính từ nền kinh tế Tây Ban Nha đã được công bố vào sáng nay lúc 8 giờ theo giờ BST...
Tin tức & dữ liệu: Phố Wall chốt lời, khép lại đà tăng ấn tượng của Dow Jones Kết phiên thứ Năm, Dow Jones rớt...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn - S&P 500 giảm 0,64%, Dow Jones giảm 0,67% và Nasdaq...
Phiên giao dịch hôm qua kết thúc với nhiều biến động trên thị trường tài chính sau thông tin về khả...
Cặp USDJPY đang giảm mạnh và di chuyển xuống dưới ngưỡng 140 sau khi NIKKEI đưa tin về việc sửa đổi chương trình kiểm soát đường...
Các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và cuộc họp báo của Christine Lagarde, người tuy đã thể hiện quan điểm hawkish nhưng...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình vào...
Các chỉ số châu Âu mở phiên đang tăng điểm ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản Báo...
Hôm qua, FOMC đã thông báo tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, sau một đợt tạm ngừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng...
Tin tức & dữ liệu: Bất chấp Fed, Dow Jones lập chuỗi dài nhất kể từ 1987 Kết phiên hôm qua, S&P 500 và...
Phố Wall giao dịch trái chiều trong phiên hôm qua sau quyết định lãi suất của Fed. S&P 500 đi ngang, Nasdaq giảm 0,1%,...
FOMC đã chính thức tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, không ngoài dự đoán của thị trường. Lãi...
Vào lúc 1:00 sáng sớm thứ Năm, Ủy ban Thị trường Mở Liệu Liên bang Hoa Kỳ (FOMC) đã công bố quyết định chính...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã phát hành báo cáo chính thức hàng tuần về dự trữ dầu...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDCHF theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị...
Dữ liệu doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ trong tháng 6 đã được công bố lúc 9:00 tối hôm nay. Báo cáo...
Cổ phiếu Microsoft (MSFT.US) đã giảm 3% trong phiên giao dịch sau giờ vào ngày hôm qua sau khi công bố doanh thu...
