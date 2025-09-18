Thị trường nổi bật - AUDUSD (26.07.2023)
Dữ liệu CPI thấp hơn làm suy yếu đồng đô la Úc Goldman Sachs hạ dự báo lãi suất mục tiêu của RBA AUDUSD...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Tin tức & dữ liệu: Tâm lý Phố Wall tích cực đón chờ cuộc họp Fed Kết phiên Ba, Dow Jones nhích...
Phố Wall tăng điểm sau kết quả tích cực từ mùa báo cáo thu nhập, quỹ IMF cũng đưa ra dự báo GDP đầy...
Đức - Chỉ số tâm lý Ifo của tháng 7: Thực tế: 87,3. Dự báo: 88. Trước đây: 88,5 Tình...
Chủ đề đã tạo ra nhiều biến động trên thị trường trong phiên Á là thông tin về các giải pháp...
Các chỉ số tương lai châu Âu cho thấy phiên giao dịch mở cửa giảm nhẹ. Kết quả quý 2/2023 của các...
Tin tức & dữ liệu: Dow Jones nối dài kỷ lục Kết thúc phiên thứ Hai, Dow Jones cộng 0.52%, đánh dấu phiên...
Ở châu Âu, tâm lý của nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dữ liệu PMI mới nhất, cho thấy tình hình tăng trưởng...
Tỷ giá EURUSD tiếp tục giảm, đạt mức thấp nhất trong 8 ngày và tiến tới vùng hỗ trợ quan trọng Các chỉ...
Dữ liệu flash PMI tháng 7 của Đức như sau: Ngành sản xuất: Thực tế 38,8, Dự kiến 41, Trước đó: 40,6 Ngành...
Tin tức & dữ liệu: Phố Wall không còn hưng phấn khi Dow Jones lập kỷ lục Kết thúc phiên thứ Sáu,...
Hầu hết các chỉ số Châu Á - Thái Bình Dương đều giảm điểm trong phiên thứ Hai. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản...
Thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần có nhiều diễn biến trái chiều,...
Giá LÚA MÌ (WHEAT) hợp đồng tương lai đã giảm hơn 3,5% kể từ phiên hôm qua sau khi mô hình nến đảo...
Cổ phiếu American Express (AXP.US) đang cố gắng cắt giảm thiệt hại sau khi cổ phiếu giảm gần 4% khi phiên giao dịch bắt đầu. Công ty ghi nhận...
Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) đã điều chỉnh mạnh mẽ sau khi cố gắng vượt mốc 16.000 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 mất 2,3% vào...
Doanh số bán lẻ tại Anh, Canada và Ba Lan Kết quả Báo cáo thu nhập quý 2 của American Express Lịch...
