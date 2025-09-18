Cập nhật: BoJ nhận thấy không cần kiểm soát đường cong lợi suất! USDJPY tiến cận mức 141📈
USDJPY đang tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cho biết không cần sửa đổi chương trình Kiểm soát Đường cong Lợi...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
USDJPY đang tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cho biết không cần sửa đổi chương trình Kiểm soát Đường cong Lợi...
Doanh số bán lẻ tại Vương quốc Anh thống kê vào tháng 6 đã tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 1,0% so...
Tin tức & dữ liệu: Dow Jones lập chuỗi leo dốc dài nhất kể từ 2017 Kết thúc phiên thứ Năm, dưới áp lực...
Hầu hết các chỉ số Châu Á - Thái Bình Dương đều giảm điểm trong phiên giao dịch thứ Sáu. Nikkei của...
Đồng USD đã trải qua một đợt hồi phục lớn khi tăng đáng kể trong phiên giao dịch hôm qua. Hệ quả là cặp...
Công ty dẫn đầu trong ngành phát trực tuyến trên toàn cầu, Netflix, đã công bố kết quả tài chính...
Mỹ, Đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Thực tế: 228k. Dự kiến: 240k. Trước đó: 237k. Trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng...
Tesla đã cho thấy kết quả kinh doanh tài chính vào hôm qua. EPS điều chỉnh cao hơn 13% so với mức dự báo trung...
19:00 tối VN - Thổ Nhĩ Kỳ, Quyết định lãi suất của NHTW Thổ Nhĩ Kỳ: 17,5%. Dự báo: 18,5%. Trước đó: 15% Đồng Lira...
Vào thứ Sáu tuần tới (28/7), thị trường sẽ trông chờ vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ)....
Báo cáo tài chính quý 2: Johnson&Johnson, Abbott Laboratories, Philip Morris, American Airlines Báo...
Các chỉ số châu Á-Thái Bình Dương giảm điểm trong phiên giao dịch thứ Năm bất chấp tin tức tích...
Tin tức & dữ liệu: Dow Jones đánh dấu chuỗi leo dốc dài nhất kể từ tháng 9/2019 Kết thúc ngày thứ...
Wall Street đang được hưởng lợi từ sự lạc quan của nhà đầu tư đối với mùa báo cáo lợi nhuận hàng quý...
Apple đang đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực AI tạo sinh (generative AI) với việc xây dựng mô hình ngôn...
Goldman Sachs reported Q2 2023 earnings that fell short of expectations, the only miss among the six largest U.S. banks. Its earnings dropped to $1.07...
Lần đầu tiên kể từ năm 1960, chúng ta đang đối mặt với một cuộc đình công kép trong ngành công nghiệp phim....
Báo cáo thị trường nhà ở Hoa Kỳ cho tháng 6, dự kiến công bố lúc 7:30 tối hôm nay, cho thấy cả giấy...
Hôm nay, sau khi phiên giao dịch trên Wall Street kết thúc, chúng ta sẽ nhận được kết quả kinh doanh Q2 năm 2023 của...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ