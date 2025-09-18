Tóm tắt thị trường - 18.07.2023: Cùng chờ đợi các tập đoàn lớn công bố báo cáo tài chính
Thị trường chứng khoán hôm qua diễn biến trái chiều, với sự sụt giảm ở châu Âu nhưng tăng điểm ở Mỹ. Không...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Cổ phiếu của Verizon (VZ.US) và AT&T (T.US) gần đây đang chịu áp lực giảm mạnh do vụ bê bối liên quan đến chì...
IFR khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.3093 Chốt lời: 1.3165 Dừng...
Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn (SIA) hôm nay đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến các hạn chế bổ sung tiềm...
Ford Motors (F.US) đã thông báo về mức cắt giảm đáng kể đối với các phiên bản của xe bán tải điện F-150...
Mùa báo cáo thu nhập Phố Wall đã bắt đầu vào tuần trước với với các số liệu đến từ các ngân hàng...
Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine bằng đường biển sẽ hết hạn trong hôm nay. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Nga gia hạn trước...
Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng của thị trường! Nhìn vào kết quả khảo sát của Bloomberg, chỉ có duy...
Các nhà phân tích kinh tế của Goldman Sachs ở Anh dự đoán một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp...
Cục Thống kê Trung Quốc cho biết tình hình kinh tế trong nước đang được cải thiện Lịch kinh tế không có...
Tin tức & dữ liệu: Dow Jones có tuần “xanh” nhất kể từ tháng 3 năm nay Thống kê theo tuần, Dow Jones...
Chứng khoán Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc giảm điểm trong khi thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ và chứng...
Wall Street đã xoá bỏ hầu hết mức tăng đầu phiên được hỗ trợ bởi kết quả tốt hơn dự kiến đến từ báo cáo tài...
Giá dầu thô WTI và Brent đang giảm hơn 2% trong hôm nay, phá vỡ chuỗi 3 ngày tăng giá trước đó. Dù...
Đồng Ripple đã trải qua đợt phục hồi mạnh mẽ sau khi Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đưa ra phán quyết các token XRP không...
Giá của BTC đang vượt lên trên vùng tích lũy Chiến thắng của XRP trước SEC một lần nữa cải thiện tâm...
Thị trường tập trung vào Báo cáo Tâm lý của Đại học Michigan, Chỉ số DAX đang giao dịch giảm nhẹ hôm...
Các chỉ số Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên hôm nay - Nikkei giảm 1%, S&P/ASX...
Tin tức & dữ liệu: PPI Hoa Kỳ tích cực theo sau CPI, chứng khoán lại “xanh” Kết thúc ngày...
