Tóm tắt thị trường - 14.07.2023: Lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, Fed sẽ làm gì?
Dữ liệu PPI công bố phù hợp với tốc độ giảm của CPI trong tháng 6. Tỷ lệ lạm phát là 0,1% so với cùng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Trong cuộc phỏng vấn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco trên CNC hôm nay, bà Mary Daly đã thể hiện giọng...
Báo cáo thay đổi tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA: 49 triệu (dự báo: 50 triệu, trước đó: 72 triệu). Dù...
Hoa Kỳ, Lạm phát Giá sản xuất (PPI) tháng 6: Toàn phần: 0,1% YoY. Dự báo: 0,4% YoY. Trước đó:...
Đồng bảng Anh đã vượt qua mức 1,3000 sau khi dữ liệu GDP của Vương quốc Anh công bố tốt hơn dự báo với kết quả của tháng...
Chỉ số hợp đồng tương lai SP500 vượt mốc 4500 điểm. Phố Wall được thúc đẩy bởi các dữ liệu lạm phát thấp hơn Mùa...
Tin tức & dữ liệu: Thị trường chứng khoán toàn cầu nhận cú hích từ CPI Hoa Kỳ Kết thúc phiên giao...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm trong hôm nay - Chỉ số Nikkei Nhật Bản tăng 1,25%, S&P/ASX...
Chỉ số CPI của Hoa Kỳ tăng 0,2% trong tháng 6/2023, sau mức tăng 0,1% trong tháng 5. Tính trong vòng 12 tháng,...
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã nâng mục tiêu lãi suất qua đêm lên 4,75%, phù hợp với chính...
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng nhẹ Các chỉ số tại châu Âu và Mỹ cho thấy thị...
Các chỉ số Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên hôm nay, bị đè nặng...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu tích cực sau tin tức hôm qua cho thấy Trung Quốc có...
DẦU Dầu phản ứng tích cực với tin tức Trung Quốc hỗ trợ thị trường bất động sản, thúc đẩy tiềm năng phục hồi tăng trưởng kinh tế...
Kết quả khảo sát tâm lý kinh tế hàng tháng của Đức (viết tắt là ZEW) tháng 7 công bố ở mức -14.7....
Cặp tiền tệ USDJPY dang bị ảnh hưởng bởi đồng USD liên tục lập đáy và lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục...
Tiền lương ở Vương quốc Anh tiếp tục tăng. Thu nhập trung bình trong thời gian 3 tháng tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái...
Tin tức & dữ liệu: Chứng khoán Mỹ “xanh” trở lại sau chuỗi 3 phiên “đỏ” Kết thúc...
