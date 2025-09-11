EU sẵn sàng đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và sẽ trả đũa nếu bị áp thuế cao 📌
Bộ trưởng Tài chính Đức hôm nay xác nhận rằng Liên minh châu Âu (EU) “sẵn sàng trả đũa”...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Cổ phiếu Adidas (ADS.DE) giảm 11% trong năm 2025 dù lợi nhuận công ty phục hồi mạnh. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về môi trường thuế...
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 3,85%, bất chấp kỳ vọng phổ biến về việc cắt giảm 25...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ. Các ấn phẩm đáng chú ý bao gồm Ivey PMI từ Canada và quyết định...
Phân tích biểu đồ, khung thời gian H1: Nguồn: xStation Hôm qua thì Vàng đã có một pha bứt tốc mạnh...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/07, chỉ số Dow Jones rớt 422.17 điểm (tương đương 0.94%) xuống 44,406.36 điểm. Chỉ số S&P...
Làn sóng bán tháo trên Phố Wall gia tăng sau những bình luận gần đây của Tổng thống Trump được đăng trên...
Khí đốt tự nhiên đã chịu áp lực giảm kể từ ngày 20 tháng 6, do nhu cầu thấp hơn dự kiến ban đầu từ các...
Cổ phiếu Tesla giảm hơn 6% trong phiên hôm nay sau khi CEO Elon Musk công bố thành lập một đảng chính trị mới có...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần mới với diễn biến trái chiều sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước Sự...
Chính sách hải quan của Hoa Kỳ đã có sự thay đổi lớn trong những năm gần đây. Từ một quốc gia có chính...
Vào thứ Hai, các thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận mức tăng rõ rệt, điều này liên quan đến thông...
Eurozone, Doanh số bán lẻ của tháng 5 (năm trước): Thực tế: 1,8%. Dự báo: 1,2%. Trước đó: 2,3% Eurozone,...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới mở cửa tuần mới với xu hướng giảm mạnh, giao dịch ở mức 3.315,9 USD/oz...
Tâm lý thị trường cải thiện, đặc biệt là đối với các tài sản “rủi ro”, nhờ thông tin về việc gia hạn...
Tháng Bảy đã chính thức bắt đầu sôi động và chúng ta đã chứng kiến những dữ liệu đầu tiên quan trọng...
Sự chú ý của nhà đầu tư hôm nay tiếp tục tập trung vào vấn đề thuế quan. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các...
Sản lượng công nghiệp của Đức vượt quá mong đợi. Điều này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong các ngành công...
