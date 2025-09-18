Bản tin ngày 11.07.2023
Phần lớn các chỉ số Châu Á - Thái Bình Dương đều tăng điểm trong hôm nay, chỉ riêng Nikkei của...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Phần lớn các chỉ số Châu Á - Thái Bình Dương đều tăng điểm trong hôm nay, chỉ riêng Nikkei của...
Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới trên các thị trường tài chính toàn cầu khá yên tĩnh...
Tuần trước, chúng ta đã chứng kiến những giai đoạn biến động mạnh trên thị trường khi cổ phiếu ở Châu Âu cũng như cổ...
Phó Chủ tịch Fed Michael S.Barr tuyên bố rằng các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ với tài sản hơn 100 tỷ USD (trước...
Trung Quốc đã báo cáo dữ liệu lạm phát trong phiên giao dịch Châu Á hôm nay. Dữ liệu thực tế...
Trong tháng 5, tổng giá trị giấy phép xây dựng hàng tháng ở Canada đã tăng 10,5% lên 10,5 tỷ USD....
Tuy thị trường đã bước vào khoảng thời gian yên ắng hơn, cuộc đua báo cáo thu nhập ở Phố Wall bắt đầu trong tuần...
Citi đã hạ cấp chứng khoán Mỹ và Vương quốc Anh xuống mức trung lập (neutral) từ mức mua nhẹ (overweight), đồng thời...
Bitcoin hiện đang được giao dịch ở mức giá $30.100, giảm nhẹ 0,2% so với hôm trước đó. Dù đã liên tục ổn định ở...
Tuần này, Polygon Technolog dự kiến sẽ công bố tokenomics của Polygon 2.0. Xét theo triển vọng giá, tokenomics thực...
Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng Bài phát biểu của thành viên các ngân hàng...
Tin tức & dữ liệu: Báo cáo việc làm tổng thể tháng 6 khiến phố Wall tiêu cực Kết thúc phiên...
Phố Wall đóng cửa phiên thứ Sáu trong sắc đỏ, trên mức đáy phiên - S&P 500 giảm 0,16% và Nasdaq...
1) Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Sáu (07/07) và khép lại tuần qua với sắc đỏ. Chỉ số S&P 500 lùi...
Mỹ, Báo cáo dự trữ khí tự nhiên của EIA: +72 bcf. Dự báo: +65 bcf. Trước đó: +76 bcf Nguồn: xStation5
Hoa Kỳ, Bảng lương Phi nông nghiệp tháng 6. Bảng lương phi nông nghiệp: 209.000. Dự báo: 225.000 (trước đó: 339.000) Tỷ...
Bên cạnh dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 6, báo cáo thị trường lao động của Canada cũng sẽ được quan tâm...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp NZDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.8251 Chốt...
USDCAD là cặp tiền tâm điểm tối nay, do dữ liệu việc làm tháng 6 từ Hoa Kỳ và Canada sẽ được công bố cùng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ