Các chỉ số châu Âu mở cửa không có quá nhiều biến động Dữ liệu việc làm từ Hoa Kỳ và...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Tin tức & dữ liệu: Báo cáo việc làm của ADP cao hơn gấp đôi so với dự báo của chuyên gia Theo...
Báo cáo sản xuất công nghiệp của Đức cho tháng 5 được công bố lúc 1:00 chiều VN hôm nay đã cho...
Các chỉ số thị trường chứng khoán trên Wall Street đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn,...
Biên bản cuộc họp FOMC mang tính "diều hâu" công bố hôm thứ Năm, kết hợp với chuỗi dữ liệu vượt xa mong...
Đồng USD hiện đang là một trong những đồng tiền G10 mạnh nhất trong phần lớn thời gian của ngày hôm nay. Đà tăng của USD được...
Cổ phiếu của Ford Motor (F.US) đang giảm trong ngày hôm nay sau báo cáo dữ liệu bán hàng của Mỹ cho...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về lượng dầu tồn kho của Hoa Kỳ vào...
Đồng USD đã tăng cao hơn sau bản công bố chỉ số dịch vụ ISM của Hoa Kỳ cho tháng 6. Chỉ số thực tế cho thấy dữ liệu tốt hơn...
Chỉ mới cách đây một tuần, hai ông trùm kinh doanh Elon Musk và Mark Zuckerberg đã khiến cả thế giới phấn khích...
Báo cáo việc làm tháng 6 của ADP được công bố hôm nay lúc 1:15 chiều BST (7:15 tối VN). Như thường...
Trái ngược với sự suy yếu của các regulated market (thị trường được điều tiết), thị trường tiền điện tử đang tăng giá mạnh,...
Đồng Yên Nhật đang có bước tăng trưởng mạnh mẽ USDJPY thoái lui khỏi vùng kháng cự quan trọng. Gia...
Phiên giao dịch châu Âu chứng kiến đà giảm sau khi các chỉ số châu Á tụt dốc Dữ liệu ADP...
Tin tức & dữ liệu: 1. Tâm điểm là Biên bản cuộc họp của Fed Theo biên bản họp tháng 6/2023, các quan chức...
Đức, Đơn đặt hàng nhà máy tháng 5: SA: 6.4% MoM. Trước đó: -0.4% MoM WDA: -4.3% YoY. Trước đó:...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm trong phiên hôm nay - Nikkei giảm 1%, S&P/ASX...
Biên bản FOMC xác nhận rằng việc không tăng lãi suất vừa qua đơn giản chỉ là tạm dừng và việc lãi...
Ấn phẩm quan trọng của ngày hôm nay chính là biên bản cuộc họp FOMC mới nhất được tổ chức vào ngày...
