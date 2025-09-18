Cập nhật: SP500 im ắng sau bản phát hành FOMC
Biên bản FOMC liên quan đến cuộc họp ngày 13-14 tháng 6 vừa qua đã được phát hành vào lúc...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Cổ phiếu công ty Hoa Kỳ Wolfspeed (WOLF.US) đã tăng hơn 17% trong phiên hôm nay. Tâm lý thị trường với công...
Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đây là lần...
IFR khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.8558 TP: 0.8648 SL:...
Biên bản FOMC là một sự kiện quan trọng sắp tới. Được phát hành lúc 1:00 giờ rạng sáng giờ VN và liên...
Chỉ số PMI dịch vụ từ các nước châu Âu được công bố chiều nay. Hầu hết các bản được công bố là bản sửa đổi...
IFR khuyến nghị thực hiện vị thế SELL trên cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2711 TP:...
Các chỉ số châu Âu có xu hướng giảm khi mở cửa Biên bản họp FOMC sẽ là tâm điểm hôm...
Tin tức & dữ liệu: 1. NHTW Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã quyết định...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm nhẹ trong hôm nay - Nikkei và S&P/ASX 200 giảm 0,3%,...
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, thị trường toàn cầu diễn ra khá bình lặng và không có...
GBP hiện đang là một trong những loại tiền tệ G10 hoạt động tốt nhất hiện nay. Không có công bố dữ liệu nào từ Vương...
Ngân hàng Nomura khuyến nghị đặt lệnh BUY trên cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (Buy Limit): 1.3200 TP:...
Ả Rập Xê-út và Nga đã công bố mức giảm sản lượng dầu trong tháng 8 tổng cộng là 1,5 triệu...
Ngân hàng Nomura khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.0894 Chốt...
Thông báo cắt giảm nguồn cung của Ả Rập Saudi và Nga đã không bù đắp được những lo ngại về việc hoạt...
Tin tức & dữ liệu: 1. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng nhẹ nhàng Phiên giao dịch rút ngắn ngày...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương di chuyển sideway trong phiên giao dịch thứ Ba - Nikkei giảm 0,6%, Kospi...
Hôm qua, thị trường Mỹ đóng cửa sớm mừng Ngày lễ Độc Lập cùng với khối lượng giao dịch giảm đáng...
