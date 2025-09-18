Đường cong lợi suất đảo ngược mạnh ở Mỹ - điềm báo trước về lãi suất cao hơn?
Đường cong lợi suất ở Mỹ đang trải qua đà đảo chiều tăng dần. Hôm nay, đường cong đã đạt mức thấp kỷ lục mới ngay bên dưới...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Đường cong lợi suất ở Mỹ đang trải qua đà đảo chiều tăng dần. Hôm nay, đường cong đã đạt mức thấp kỷ lục mới ngay bên dưới...
Mỹ, Chỉ số ISM sản xuất trong tháng 6: Thực tế: 46.0. Dự báo: 47,1. Trước đó: 46,9. Chỉ số Price Paid. Thực tế: 41,8....
Tesla đã vượt qua sự mong đợi với doanh số kỷ lục 466.140 xe ô tô trên toàn thế giới trong quý 2. Cổ phiếu...
Bản phát hành công bố vào thứ Sáu đã báo cáo diện tích trồng trọt đậu nành ở...
Đồng franc Thụy Sĩ đã suy giảm sau khi công bố dữ liệu CPI tháng 6 từ Thụy Sĩ. Vì các dự báo cho rằng tốc...
IFR khuyến nghị mở lệnh SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2680 TP: 1.2585 SL: 1.2730 IFR khuyến...
Giá dầu thô đang leo dốc khá nhanh, dù ban đầu gây bất ngờ vì không có tin tức gì...
Tâm điểm của ngày hôm nay xuất hiện ở Trung Quốc, nơi mà sự bất ổn kinh tế đang được thúc đẩy bởi vấn đề thanh toán...
Cổ phiếu của công ty chăm sóc sức khỏe AstraZeneca (AZN.UK) đang mất hơn 4,5% - đánh dấu mức giảm trong phiên lớn nhất kể từ...
Tin tức & dữ liệu: Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng Sắc xanh thể hiện rõ trong phiên giao dịch cuối cùng...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần - Nikkei tăng...
Báo cáo lạm phát PCE lõi của Hoa Kỳ được công bố ở mức 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái,...
Apple Inc. (AAPL.US) đang trên đà trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc giá trị vốn hóa...
Đại học Michigan đã công bố chỉ số tâm lý tiêu dùng cuối cùng cho tháng Sáu vào lúc...
Công ty sản xuất giày dép và quần áo thể thao lớn nhất trên toàn cầu, Nike (NKE.US), đã công...
Mỹ, Gói dữ liệu tháng 5. Chỉ số PCE hàng năm: 3,8% YoY. Dự báo: 3,8% YoY. Trước đó: 4,4% YoY Chỉ...
AUD hiện là một trong những đồng tiền dẫn đầu rổ tiền tệ G10 trong bối cảnh các đồng tiền hàng hóa tăng mạnh. Đồng tiền của...
Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 cho toàn khu vực đồng Euro đã được công bố vào lúc 4:00...
Tin tức & dữ liệu: Loạt tin tốt thúc đẩy tâm lý Phố Wall và giá Dầu Kết thúc phiên...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ