Bản tin ngày 30.06.2023
Phố Wall kết phiên trong sắc xanh - S&P 500 tăng 0,45%, Dow Jones tăng 0,80% và Russell 2000 tăng hơn 1%....
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Dữ liệu CPI của Đức tăng từ 6,1% lên 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức dự báo 6,3%. Mặt khác, tại...
Bản sửa đổi GDP quý 1 năm 2023 của Hoa Kỳ dự kiến sẽ là một bản phát hành im ắng vì đây là bản cập nhật...
Đức, Chỉ số lạm phát CPI tháng 6 Hàng năm: 6.4% YoY. Dự báo: 6.1 YoY (Trước đó: 6.3% YoY) Hàng...
Sau khi tăng giá nhờ dữ liệu thị trường nhà ở tích cực của Hoa Kỳ và chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference...
Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã công bố chính sách tiền tệ mới nhất vào lúc 8:30 sáng BST...
Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Tây Ban Nha đã được phát hành hôm nay...
Phố Wall đã trải qua một phiên giao dịch trái chiều - Dow Jones giảm 0,22%, S&P 500 giảm 0,04%, Nasdaq tăng 0,27% và...
Tin tức & dữ liệu: Tâm điểm: Hội nghị Ngân hàng trung ương diễn ra tại Bồ Đào Nha Sự chú ý...
Các chỉ số Phố Wall giao dịch trái chiều ngày hôm qua, chỉ số Dow Jones mất 0.22%, S&P 500 hạ 0.04% và Nasdaq...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã giao dịch ở mức cao hơn trong thời gian gần đây. Quan sát giá khí...
IFR khuyến nghị thực hiện vị thế BUY cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.8632 Chốt lời: 0.8720 Dừng...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của Hoa Kỳ vào lúc 3:30...
Với sự sụt giảm gần đây của các công ty công nghệ trong chỉ số US100, các nhà phân tích và...
Đồng "kiwi" New Zealand đang là "nạn nhân" của mức lạm phát thấp ở Australia. Lạm phát trong tháng...
Cặp tiền EURUSD có thể trải qua biến động trong hôm nay khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Chủ tịch Fed Jerome Powell phát...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều, sau một phiên Phố Wall tăng mạnh nhờ dữ...
Tin tức & dữ liệu: 1. Một ngày nhiều tin tốt với nền kinh tế Hoa Kỳ Số liệu thống kê công bố ngày thứ Ba cho thấy số...
