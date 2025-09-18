Tóm tắt thị trường - 28.06.2023: Phố Wall phục hồi, EUR tăng vọt trước những bình luận “diều hâu” của ECB
Các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ tăng điểm, dẫn đầu là cổ phiếu công nghệ. S&P 500 tăng 1,1%, Dow Jones tăng 0,7%...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ tăng điểm, dẫn đầu là cổ phiếu công nghệ. S&P 500 tăng 1,1%, Dow Jones tăng 0,7%...
Tâm lý risks-on đã xuất hiện trên thị trường hôm nay. Các cổ phiếu Châu Âu và Trung Quốc đã...
Ngân hàng HSBC khuyến nghị mở vị thế BUY cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (Buy Limit): 0.8550 Chốt lời: 0.8750 Dừng...
Royal Bank of Canada khuyến nghị mở vị thế BUY cặp CHFJPY theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 160.42 Chốt...
Conference Board đã công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng mới nhất vào lúc 3:00 chiều BST (9:00 tối VN). Thị...
PBoC đặt tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ hàng ngày cao hơn dự kiến. Hoạt động repo đảo ngược bơm thanh khoản vào...
Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị ngân hàng trung ương đang diễn ra ở Sintra, Bồ Đào Nha, Chủ tịch ECB Lagarde...
Một hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức đã bắt đầu hôm nay tại thành...
Đợt nắng nóng đầu tiên tấn công Hoa Kỳ đang trực tiếp làm tăng nhu cầu điện của người dân nước Mỹ. "Quả bom nhiệt"...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên thứ hai của tuần - Nikkei giảm...
Tin tức & dữ liệu: 1. Các doanh nghiệp chuẩn bị kết thúc quý tài chính thứ 2/2023 Tuần này sẽ là...
Phố Wall sau những bước tăng vào đầu phiên, đã có một ngày lao dốc. Kết thúc phiên giao...
Tuần giao dịch vừa qua đã chứng kiến động thái cứng rắn bất ngờ từ các ngân hàng trung ương sau khi Ngân hàng...
Giá NATGAS tiếp tục tăng sau đợt rollover tuần trước và hiện đang giao dịch trên ngưỡng 2,8 USD/MMBTu, báo hiệu đợt phục...
Dữ liệu khảo sát mới của viện Ifo vào hôm nay lúc 9:00 sáng BST (3:00 chiều VN) đã mang đến một sự thất vọng....
Khác với mọi khi, bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mới nhất...
Căng thẳng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn quân sự Wagner (PMC Wagner) đã leo thang thành một...
Tin tức và sự kiện: Thứ Hai: Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa Trung Quốc bị hạ dự báo tăng trưởng Cuộc...
