Tóm tắt thị trường - 26.06.2023: Nỗi lo suy thoái kinh tế đẩy lùi thị trường chứng khoán
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, các chỉ số có một phiên giao dịch đi xuống trong bối cảnh lo ngại...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
EURUSD đang giảm hơn khoảng 1% trong ngày với đồng Euro là một trong những tiền tệ G10 có màn thể hiện yếu nhất trong hôm...
Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 6 là sự kiện quan trọng trong lịch kinh tế Châu Âu hôm nay. Như thường lệ, phần lớn sự chú...
Phố Wall kết phiên trái chiều - S&P 500 tăng 0,37%, Nasdaq phục hồi 0,95%, Dow Jones đi ngang và Russell 2000...
Tin tức & dữ liệu: Các NHTW lớn khu vực EU đồng loạt “hiếu chiến” hơn với lạm phát Thị trường ngỡ...
Các chỉ số Phố Wall di chuyển trái chiều, hầu hết giảm đầu phiên nhưng sau đó đã lấy lại đà phục hồi S&P...
Trong phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Fed Powell đã nhấn mạnh rằng sẽ có hai đợt tăng lãi suất khác...
Ngân hàng Danske khuyến nghị mở lệnh SELL trên cặp GBPCHF theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Bitcoin đang quay đầu giảm trong hôm nay, phá vỡ xuống dưới ngưỡng tâm lý 30.000 USD. Động thái này xảy ra sau...
Báo cáo tồn kho của Bộ Năng lượng (DOE) được công bố hôm nay đã mang đến tin tức tích cực đối với giá...
Báo cáo hàng tuần mới nhất về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ đã được công bố vào lúc 1:30 chiều...
NHTW Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã đưa ra mức tăng lãi suất thấp hơn dự báo. Cặp USDTRY một lần nữa tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại. Lãi...
Ngân hàng Anh đã công bố chính sách tiền tệ mới nhất vào lúc 12:00 chiều BST (6:00 tối VN). Theo...
UK100 đang là chỉ số Châu Âu yếu nhất hôm nay với mức giảm hơn 1%. Sau quyết định lãi suất hôm nay, dự kiến phát...
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) đã công bố mức tăng lãi suất 25 điểm phần trăm theo như kỳ vọng của thị trường. Đồng...
Tin tức & dữ liệu: Chủ tịch Fed điều trần trước Hạ viện Mỹ Tròn 1 tuần sau khi Fed quyết định tạm dừng tăng lãi...
Phiên giao dịch ngày thứ tư chứng kiến sự sự điều chỉnh sâu hơn trên thị trường chứng khoán Châu Âu với...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada cho tháng 4, được công bố lúc 7:30 tối VN, cho thấy dữ liệu tốt hơn mong đợi và gây...
Giá lúa mì đang tăng hơn khoảng 2% trong hôm nay, kéo dài mức tăng 12% trong suốt một tuần, bởi hai nguyên...
