Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm📈CHNComp chạm mức đỉnh giữa tháng 5
Dữ liệu kinh tế hôm nay từ Trung Quốc xác nhận đà phục hồi của nền kinh tế nước này đang suy yếu. Sau một số biện...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
USDJPY đã tăng gần 1% trong hôm nay, với đồng Yên Nhật là đồng tiền yếu nhất nhóm G10 trong khi đồng đô la Mỹ dẫn...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang ECB dự kiến tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm Mỹ công...
Phố Wall kết phiên trái chiều - S&P 500 tăng 0,08%, Nasdaq tăng 0,39% trong khi Dow Jones giảm 0,68%. Chỉ số...
Các chỉ số Phố Wall đã có một phiên thăng trầm, giảm sau quyết định lãi suất của FOMC và phục hồi sau phát...
FOMC vừa công bố quyết định chính tiền tệ mới nhất vào lúc 1:00 sáng sớm hôm nay (theo giờ VN). Như những gì...
IFR đưa ra khuyến nghị mở vị thế SELL trên cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.6826 Chốt...
FOMC sẽ công bố chính sách tiền tệ mới nhất sau khoảng một tiếng nữa, vào lúc 1:00 sáng ngày mai. Thị trường...
Ngân hàng HSBC đưa ra khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp EURCHF theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần chính thức về lượng dầu tồn kho của...
Mỹ, Chỉ số Giá sản xuất tháng 5: Tổng thể: 1.1% YoY. Dự báo: 1.5% YoY. Trước đó: 2.3% YoY Lõi: 2.8%...
Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn vào Cục Dự trữ Liên bang khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của...
Cổ phiếu Toyota (TM.US) đã tăng gần 8% trong phiên Châu Á hôm nay trong khi các ADR (chứng chỉ lưu ký) của...
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao nhất trong 33 năm, trên ngưỡng 33.000 điểm và chỉ...
Vàng trượt giá sau dữ liệu CPI của Mỹ, lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng. Vàng dự kiến sẽ biến động vào thời gian...
Chứng khoán Châu Âu khởi động ngày mới trong tâm thế bình ổn Quyết định lãi suất của Fed sẽ là...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên hôm nay - Nikkei tăng...
Các chỉ số Phố Wall hôm qua tăng điểm sau dữ liệu CPI tháng 5 của Hoa Kỳ. S&P 500 tiến 0,8%, Nasdaq vọt 0,9% và Dow...
Đồng bảng Anh đang là đồng tiền dẫn đầu rổ G10 trong hôm nay, sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ trong tháng 4. Báo cáo...
Ngân hàng BNP khuyến nghị mở vị thế Sell Limit trên cặp GBPAUD theo các mức sau: Vào lệnh (Sell Limit):...
