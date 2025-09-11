Tin đầu ngày 7.07.2025: 📊Thị trường nín thở chờ tín hiệu mới về chính sách thương mại sắp tới
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/07, chỉ số Dow Jones tăng 344.11 điểm (tương đương 0.77%) lên 44,828.53 điểm. Chỉ số S&P...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/07, chỉ số Dow Jones tăng 344.11 điểm (tương đương 0.77%) lên 44,828.53 điểm. Chỉ số S&P...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã lập đỉnh mới trong phiên hôm qua. Tuy nhiên, việc thị trường nghỉ giao dịch trong ngày...
Bitcoin và các tài sản “rủi ro” khác đang mất giá trong bối cảnh thị trường toàn cầu chuyển hướng...
Hôm nay, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nhân dịp Lễ Độc lập. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại trên thị...
Thị trường châu Âu ghi nhận mức giảm mạnh khi lo ngại của nhà đầu tư gia tăng trước thời hạn đàm phán thuế quan đang cận...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang giảm điểm hôm nay khi lo ngại gia tăng về khả năng Hoa Kỳ tái áp dụng...
Hôm qua, Hạ viện Hoa Kỳ chính thức công bố tuần lễ từ ngày 14 đến 18 tháng 7 năm 2025 là “Tuần lễ Tiền mã...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày...
Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản trong tháng 5 đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước — cao hơn nhiều so với mức...
Biến động và thanh khoản trên thị trường hôm nay dự kiến sẽ hạn chế do Phố Wall nghỉ lễ nhân Ngày Quốc Khánh Mỹ....
13:45, Pháp - sản xuất công nghiệp tháng 5: YoY: -0,9%, dự báo 0,1%, trước đó -2,1% MoM: -0,5%,...
13:00, Đức - Đơn đặt hàng hóa lâu bền tháng 5: Đơn đặt hàng nhà máy của Đức:...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/07, chỉ số Dow Jones tăng 344.11 điểm (tương đương 0.77%) lên 44,828.53 điểm. Chỉ số S&P...
Phố Wall ghi nhận thêm một phiên tăng điểm sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vượt kỳ vọng của phần lớn các...
21:30 - Hoa Kỳ, Tồn kho khí đốt tự nhiên: Thực tế: 55 tỷ feet khối Dự báo: 53 tỷ feet khối Trước đó: 96...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI cho tháng 6: Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu của S&P: thực tế là...
Hoa Kỳ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 5: Cán cân thương mại:Thực tế: -60,26 tỷ; dự báo -69,90 tỷ;...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 6: Tỷ lệ tham gia: thực tế 62,3%; trước đó 62,4%; Tỷ lệ thất nghiệp:...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ