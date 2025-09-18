Phân tích kỹ thuật: EURGBP
Đồng bảng Anh đang là đồng tiền dẫn đầu rổ G10 trong hôm nay, sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ trong tháng 4. Báo cáo...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Ngân hàng BNP khuyến nghị mở vị thế Sell Limit trên cặp GBPAUD theo các mức sau: Vào lệnh (Sell Limit):...
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Hoa Kỳ đã được phát hành lúc 7:30 tối hôm nay. Bản phát...
Bất chấp xu hướng giảm của lạm phát trên toàn cầu, hầu hết các ngân hàng trung ương vẫn xem lạm phát là...
10:00 sáng BST (4:00 chiều VN) - Đức, Chỉ số cảm tính kinh tế Chỉ số Cảm tính Kinh tế: -8.5. Dự báo: -13.5...
Dữ liệu lao động của Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,8% so với mức 3,9% trước đó. Báo cáo bảng lương...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa với mức tăng Chỉ số CPI từ Hoa Kỳ Chỉ số CPI và ZEW từ Đức Tâm...
Thay đổi trợ cấp thất nghiệp: -13.600. Trước đó: 23.400 (Sửa đổi từ 46.700) Thay đổi việc làm 3M/3M: 250.000. Dự báo: 150.000....
Chứng khoán Châu Á, các chỉ số Hoa Kỳ và Châu Âu tương lai đồng loạt tăng trước kỳ vọng Fed sẽ tạm...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng vào hôm qua. US500 và US100 thiết lập mức đóng cửa cao...
Cổ phiếu của XPeng (XPEV.US) đã tăng hơn 12% lên 10 USD/cổ phiếu sau khi công ty ô tô điện này công bố hơn...
Giá dầu thô tiếp tục có một tuần giảm nữa trong tháng 6. Dự báo mới nhất của Goldman Sachs về giá dầu gây...
Royal Bank of Canada (RBC) khuyến nghị thực hiện vị thế BUY trên cặp CHFJPY theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá...
Dầu đang có một khởi đầu không mấy tích cực với đà giảm vào đầu tuần khi giá dầu Brent (OIL) và WTI...
ANZ khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.0775 Chốt lời: 1.0920 Dừng...
IFR khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.8590 Chốt lời: 0.8690 Dừng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Fed, ECB và BoJ sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần Dữ...
Phần lớn các chỉ số Châu Á đều tăng điểm trong hôm nay - Nikkei tăng 0,6%, Nifty 50 tăng 0,2% trong khi Kospi giảm 0,5%....
Canada - Báo cáo việc làm tháng 5 Năng suất lao động Q1: 81,9%. Trước đó: 81,7%. Mức lương trung...
