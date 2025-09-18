Bản tin ngày 12.06.2023
Phần lớn các chỉ số Châu Á đều tăng điểm trong hôm nay - Nikkei tăng 0,6%, Nifty 50 tăng 0,2% trong khi Kospi giảm 0,5%....
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Canada - Báo cáo việc làm tháng 5 Năng suất lao động Q1: 81,9%. Trước đó: 81,7%. Mức lương trung...
Với khả năng ảnh hưởng đến nỗi lo suy thoái, dữ liệu vĩ mô từ Trung Quốc đang là bản phát hành được chú ý...
Sau đà giảm liên tiếp trong hai ngày từ mức cao nhất trong 33 năm, chỉ số đại diện cho 225 công ty blue-chip của Nhật Bản...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên với mức giảm nhẹ Chu kỳ phát hành dữ liệu CPI tháng 5 chính...
Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0.62% lên 4,294 điểm, Dow Jones...
Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ gây bất ngờ với mức tăng. US100 tăng điểm sau bản phát hành. Số...
DE30 tăng 0,36%, phá vỡ trên ngưỡng 16,000 điểm Bản sửa đổi GDP từ Eurozone cho thấy dữ liệu thấp hơn Cổ phiếu Hapag Lloyd...
Bản sửa đổi dữ liệu GDP quý 1 năm 2023 của Khu vực đồng Euro gây bất ngờ trước kỳ vọng tăng 1,2% từ thị trường. GDP hàng...
Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000) đang tăng điểm trong những ngày gần đây. Trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua trong tâm lý bi quan sau đợt bán tháo cổ...
Phiên giao dịch Châu Âu kết thúc trong tâm lý trái chiều. Trong phiên Châu Á, hầu...
1) Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Sáu (07/07) và khép lại tuần qua với sắc đỏ. Chỉ số S&P 500 lùi...
3:30 chiều BST (9:30 tối VN) - Báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ của EIA Tồn kho dầu: -0,451 triệu thùng. Dự báo:...
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã nâng lãi suất qua đêm lên 4,75%, phù hợp với chính sách...
Tiền điện tử lớn thứ bảy trên thị trường, Cardano (ADA), đang giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng 3. Ủy ban Chứng khoán...
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (JAP225) là chỉ số blue-chip có màn thể hiện tệ nhất trong phiên giao dịch Châu Á...
