Cập nhật: Dữ liệu ISM của Mỹ thấp hơn dự kiến
Nền kinh tế Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu suy yếu rõ ràng. Chỉ số dịch vụ ISM đã giảm xuống 51,2 điểm, thấp hơn nhiều so với kỳ...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
Nền kinh tế Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu suy yếu rõ ràng. Chỉ số dịch vụ ISM đã giảm xuống 51,2 điểm, thấp hơn nhiều so với kỳ...
Giá khí đốt Mỹ, TTF Châu Âu và Anh đã trải qua động thái tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm...
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang thất bại trong việc ngăn chặn đà giảm mạnh đang diễn ra (-0,82% so với USD hôm nay) và yếu tố đổ thêm...
Chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng cho tháng 5 từ các nước châu Âu đã được công bố sáng nay (theo giờ BST)....
Cuộc họp cuối tuần của nhóm OPEC+ vào cuối tuần qua đã được theo dõi chặt chẽ, dù dự kiến sẽ không có bất...
Giá dầu bắt đầu tuần mới với chênh lệch giá tăng sau cuộc họp của OPEC+. OPEC + đã đồng ý gia hạn cắt giảm...
Dữ liệu lạm phát CPI của Thụy Sĩ cho tháng 5, công bố lúc 7:30 sáng BST (1:30 chiều VN), cho thấy số liệu phù...
Kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất, chủ yếu vào tháng 7, đã tăng lên với mức định giá 25 điểm cơ bản,...
Mỹ, Báo cáo NFP tháng 5 Bảng lương Phi nông nghiệp: 339k. Dự báo:190k (Trước đó: 253k) Tỷ lệ thất nghiệp:...
IFR Research khuyến nghị thực hiện vị thế BUY trên cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Báo cáo NFP cho tháng 5 là bản phát hành vĩ mô quan trọng trong ngày. Dữ liệu việc làm của...
Theo Bloomberg, Trung Quốc đang xem xét gói hỗ trợ bất động sản mới để thúc đẩy nền kinh tế. Các cơ quan quản lý đang...
Danske Research khuyến nghị thực hiện vị thế SELL trên cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh (Sell Limit): 140.90 Chốt lời:...
Các chỉ số Hoa Kỳ đã bắt đầu phiên giao dịch tuần này theo chiều ngược lại và giảm xuống dưới vào thứ Ba và...
Ngân hàng BNP Paribas khuyến nghị thực hiện vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Báo cáo NFP tháng 5 sẽ được phát hành Thượng...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng với mức tăng vừa phải. S&P 500 tăng 0,99%, Dow Jones...
Phố Wall đang tăng điểm nhờ dữ liệu ADP và JOLTS tích cực, cho thấy thị trường việc làm đang phát triển mạnh mẽ. US500...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ