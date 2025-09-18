Cập nhật: Tồn kho dầu thô Mỹ tăng
Tồn kho dầu thô Mỹ theo báo cáo DOE. Tồn kho dầu: 4.49 triệu thùng. Dự báo: -1.2 triệu thùng Tồn kho xăng: -0.21...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
2:30 chiều GMT (8:30 tối VN) - Tồn kho khí đốt EIA: 110 bcf. Dự báo: 95 bcf. Trước đó: 96 bcf Theo...
Chỉ số PMI trong lĩnh vực sản xuất tháng 5 (bản cuối). Hiện tại: 48.3. Bản phát hành đầu tiên: 48.5 Chỉ số ISM trong...
Mỹ, Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp: 232K. Dự báo: 235k. Trước đó: 229k. Dữ liệu thấp hơn một chút so với...
Báo cáo việc làm tháng 5 của ADP được công bố hôm nay lúc 1:15 chiều BST (7:15 tối VN). Báo cáo...
Theo dữ liệu được tổng hợp bởi Challenger, Grey & Christmas, Inc. tổng số nhân viên bị sa thải theo kế hoạch ở Mỹ trong tháng 5...
Biên bản cuộc họp ngày 3-4 tháng 5 năm 2023 của ECB đã được phát hành hôm nay lúc 12:30 chiều...
Chủ tịch Lagarde của ECB đã thông báo rằng ECB vẫn cần tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Châu...
Nhà sản xuất chip Nvidia (NVDA.US) đã tham gia một nhóm các doanh nghiệp đạt mức định giá nghìn tỷ USD....
Dữ liệu lạm phát CPI sơ bộ của khu vực đồng Euro cho tháng 5 được công bố hôm nay lúc 10:00 sáng BST (4:00 chiều...
Giá vàng đã trải qua một số biến động giá thú vị ngày hôm qua khi đưa ra phản ứng trái ngược...
Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng từ các nước khu vực đồng euro đã được công bố sáng nay (theo giờ BST). Các báo...
Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc đỏ, nhưng vẫn cao hơn mức đáy nội phiên. Dow Jones giảm 0,4%, S&P...
Phố Wall giảm điểm trong hôm nay với Dow Jones giảm 0,5%, S&P 500 giảm 0,4% và Nasdaq thoái lui 0,3%....
EUR là một trong những đồng tiền G10 hoạt động kém nhất hiện nay. Một chuỗi báo cáo CPI sơ bộ thấp hơn dự kiến cho...
Ngân hàng Credit Suisse khuyến nghị thực hiện vị thế SELL trên EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh (Sell Limit):...
Giá Dầu đã gần như thực hiện một cú U-turn hoàn chỉnh, phục hồi phần lớn từ các đà giảm trước đó trong...
Theo The Block, Binance đã sa thải một số nhân viên không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của Binance và...
Các phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự hiểu lầm trong nhóm OPEC+, chính xác hơn là hiểu...
