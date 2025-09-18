Dự báo: USDCAD giảm sau dữ liệu GDP Canada
USDCAD thoái lui sau khi Canada công bố dữ liệu GDP quý 1 năm 2023 vào lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN). Báo...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
USDCAD thoái lui sau khi Canada công bố dữ liệu GDP quý 1 năm 2023 vào lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN). Báo...
Chỉ số Hang Seng (CHNComp) đang giao dịch ở mức thấp hơn hôm nay sau khi dữ liệu PMI tháng 5 yếu kém của Trung Quốc....
Báo cáo CPI tháng 5 của Đức được phát hành hôm nay lúc 1:00 chiều BST (7:00 tối VN). Một loạt các...
Chỉ số Nikkei 225 điều chỉnh sau khi đạt mức cao lịch sử. Doanh số bán lẻ và dữ liệu sản xuất công nghiệp yếu hơn. Chất bán...
Bản phát hành từ Pháp mang lại tin tức tốt cho Ngân hàng Trung ương Châu Âu sau khi cho thấy dữ liệu ở mức...
Chứng khoán Châu Á, dẫn đầu là Hồng Kông, giảm do hoạt động công nghiệp ở Trung Quốc ngày càng...
Nvidia vượt mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD khi ra mắt sản phẩm mới nhắm mục tiêu phát triển trí tuệ nhân...
USDJPY phản ứng với sự sụt giảm mạnh về lợi suất của Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi tâm lý tốt đối với khả năng thông qua dự luật...
Giá trị cổ phiếu Tesla (TSLA.US) và Ford (F.US) lần lượt tăng 2,5% và 4,5% nhờ thông báo về sự hợp tác giữa các...
Dầu thô Brent đang mất 4% hôm nay, liên quan đến một số yếu tố. Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đang nói...
3:00 chiều BST (9:00 tối VN) - Mỹ, Khảo sát tâm lý tháng 5 từ Conference Board. Thực tế: 102,3. Dự báo:...
Chỉ số Nasdaq 100 (US100) đang tăng hơn 1%. Thị trường tài chính nước ngoài đang đón nhận những tin tức tích cực...
DẦU Một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Ả Rập Xê Út và Nga đang nổi lên trong OPEC+. Nga muốn duy trì...
Đà tăng trên các chỉ số của Trung Quốc chắc chắn đã suy yếu khi dữ liệu gần đây chỉ ra rằng việc mở cửa nền kinh...
Các nhà giao dịch Hoa Kỳ đã trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần dài. Thỏa thuận trần nợ Hoa Kỳ đã được thống nhất vào...
Dữ liệu lạm phát tiêu dùng sơ bộ cho tháng 5 đã được công bố vào lúc 8:00 sáng BST (2:00 chiều...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa với mức tăng nhẹ Thị trường Anh và Mỹ quay trở lại sau ngày nghỉ lễ Dữ liệu...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong hôm nay. S&P/ASX 200 giảm...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ