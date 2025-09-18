Tóm tắt thị trường ngày: Thị trường chờ đợi Phố Wall. Nikkei trượt dài từ mức đỉnh 30 năm
Phiên giao dịch hôm thứ Hai đã diễn qua trong yên bình với sự vắng bóng của các nhà đầu...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
USDJPY đã bắt đầu tuần mới với một đợt điều chỉnh. Quan sát khung thời gian D1, giá đã đạt đến giới hạn trên của kênh...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế BUY trên cặp NZDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (Buy Limit): 0.8200 Chốt...
Tuần giao dịch sắp tới có thể bắt đầu trong tâm thế tương đối bình lặng khi thị trường Mỹ nghỉ lễ, nhưng mọi chuyện có thể bắt...
Thỏa thuận trần nợ Hoa Kỳ đã đạt được vào cuối tuần qua, xóa bỏ mối bất ổn lớn trên thị trường. Điều này, kết hợp với...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch trái chiều Thỏa thuận trần nợ Mỹ không thể kích hoạt biến động trên...
Ngân hàng ANZ khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (Sell Limit): 0.8800 Chốt lời:...
Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng trong vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này,...
Mỹ đạt được thỏa thuận trần nợ trong cuối tuần qua Bắc Kinh phát hành “Sách trắng về Đổi mới và Phát...
Không có bản phát hành nào được lên lịch trong ngày lễ Memorial Day hôm nay với các thị trường...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên đầu tuần. Nikkei và Kospi...
Phố Wall đang trên đà tăng vào cuối tuần. US500 hiện đang giao dịch cao hơn 1,3% ở mức 4,212 điểm, trong khi US100 tăng 2,5%...
Cổ phiếu của Virgin Galactic (SPCE.US) đã giảm gần 17% trong hôm nay, dù công ty đã thông báo về chuyến bay...
Phố Wall đã mở cửa ở mức cao hơn sau những bình luận tích cực từ McCarthy sau khi ông chia sẻ cuộc đàm phán...
Mỹ, Gói dữ liệu tháng 4. Chỉ số PCE cốt lõi: 4,7% YoY. Dự báo: 4.6% YoY. Trước đó: 4.6% YoY Thu...
Đồng bạc xanh đang trở lại một số lợi nhuận gần đây trong hôm nay. Đồng tiền của Hoa Kỳ có thể biến động hơn vào khoảng 1:30...
GBPUSD đã kiểm tra vùng kháng cự dưới mốc 1,27 trong nửa đầu tháng 5 nhưng những người đầu cơ giá lên đã...
USD là đồng tiền dẫn đầu rổ G10 tuần này trong bối cảnh cuộc đàm phán trần nợ kéo dài dẫn đến mức tăng...
