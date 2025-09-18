Bản tin ngày 26.05.2023
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua với tâm lý trái chiều. Dow Jones giảm 0,1%, Russell 2000 giảm 0,7%...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua với tâm lý trái chiều. Dow Jones giảm 0,1%, Russell 2000 giảm 0,7%...
Phố Wall giao dịch trái chiều trong phiên hôm nay - Dow Jones và Russell 2000 giảm trong khi Nasdaq và S&P...
USD đang là đồng tiền G10 hoạt động tốt nhất hiện nay khi lợi tức của Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh không chắc chắn về thỏa thuận trần nợ...
Snowflake (SNOW.US), công ty dữ liệu đám mây của Hoa Kỳ, giao dịch thấp hơn khoảng 18% trong ngày. Việc giảm giá cổ phiếu...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về lượng khí đốt tự nhiên tồn...
Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) hôm nay đã tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, đẩy lãi suất chính tăng từ 7,75...
Dữ liệu GDP sửa đổi của Hoa Kỳ cho quý 1 năm 2023 đã được phát hành hôm nay lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN)....
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào...
Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đang trải qua những biến động cao vào nửa cuối tuần giao dịch. Chỉ số US500 và US100 đã...
Thị trường đang hân hoan đón nhận bản báo cáo cũng như những bình luận về sự phát triển kinh doanh của Nvidia...
Động thái sụt giảm trên thị trường chứng khoán Châu Á đang phản ánh một loạt yếu tố phức tạp, khi các...
Biên bản FOMC, bản phát hành liên quan đến cuộc họp ngày 2-3 tháng 5 năm 2023 trong đó gợi ý mạnh...
Biên bản FOMC, liên quan đến cuộc họp ngày 2-3 tháng 5 năm 2023 khi Fed ám chỉ mạnh mẽ rằng họ có thể tạm dừng...
Thị trường kim loại quý đang thoái lui trong hôm nay với đà tăng của lợi suất Hoa Kỳ là động lực chính đằng sau...
Nhìn chung, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang trải qua một phiên giao dịch "đẫm máu" hôm nay với các...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần chính thức về lượng dầu tồn kho của...
Biên bản từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tổ chức vào ngày 2-3 tháng 5 sẽ được công bố...
Báo giá của đồng (COPPER) đang giảm hơn 1,5% trong ngày và đã trượt xuống dưới ngưỡng tâm lý...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ