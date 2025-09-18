Cập nhật: DE30 kéo dài đà giảm sau dữ liệu IFO
9:00 sáng BST (3:00 chiều VN) - Đức, Chỉ số Cảm tính Kinh tế IFO cho tháng 5. Hiện tại: 91.7. Dự báo: 93. Trước...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Trên thị trường ngoại hối, ngoài việc đồng GBP phản ứng với dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến từ Vương quốc Anh, đồng NZD đã...
Bản phát hành lạm phát CPI và PPI của Vương quốc Anh đã cho thấy dữ liệu thập hơn kỳ vọng của các nhà...
Chứng khoán Châu Á giảm nhẹ ngày thứ hai liên tiếp khi các cuộc đàm phán về việc nâng...
Thị trường vẫn chủ yếu phản ứng với tin tức về giới hạn nợ của Hoa Kỳ. Bất chấp các diễn biến không chắc chắn, Chủ tịch Hạ...
US500 đang thoái lui trong bối cảnh không chắc chắn về giới hạn nợ của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng đang nhận được các dữ...
Hiện tại, thỏa thuận về đàm phán trần nợ đang là chủ đề số một, không chỉ riêng ở Mỹ, mà còn trên...
Mỹ, Doanh số bán nhà mới cho tháng 4: 683k. Dự báo: 665k. Trước đó: 683k Mỹ, Chỉ số của Fed Richmond cho tháng...
Mỹ, Chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 5 Sản xuất: 48,5. Dự báo: 50.0. Trước đó: 50.2 Dịch vụ: 55,1. Dự báo: 52.6....
DẦU Theo dữ liệu của Bloomberg, các nhà quản lý tài sản là những người bi quan nhất trên thị trường dầu...
Thị trường hàng hóa, đặc biệt là kim loại công nghiệp và kim loại quý, đang bị ảnh hưởng trong ngày hôm...
Các chỉ số PMI sơ bộ trong tháng 5 là điểm nổi bật trong lịch kinh tế của phiên giao dịch Châu Âu hôm...
Các chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 5 từ Pháp và Đức được phát hành lần lượt vào lúc 8:15 sáng...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn - S&P 500 tăng 0.02%, Nasdaq tăng 0.50% và Russell...
Chứng khoán Hoa Kỳ biến động trước cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kevin McCarthy...
Hôm nay, một tin tức sai lệch về một vụ nổ được cho đã xảy ra ở Lầu Năm Góc đã được đăng tải. Tin tức này đã nhanh...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Biến động của Bitcoin tiếp tục giảm và giá rõ ràng đang gặp khó khăn khi vượt qua mức 27,000 USD. Sự suy giảm tiếp tục...
USD đã tăng nhẹ sau những bình luận hiếu chiến từ Neel Kashkari, chủ tịch của Minneapolis Fed. Ông Kashkari cho biết ngân...
