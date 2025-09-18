Micron thất bại trong đợt đánh giá an ninh mạng ở Trung Quốc, cổ phiếu chịu áp lực📉
Cổ phiếu của Micron Technology (MU.US) đang giảm hơn 6% trước giờ khai mạc phiên giao dịch hôm nay sau khi cơ quan quản lý an ninh...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Liên minh châu Âu, thay mặt cho Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland, đã áp đặt mức phạt kỷ lục 1,2 tỷ EUR (1,3 tỷ USD) đối với...
Một tuần mới đã bắt đầu và câu chuyện về trần nợ của Mỹ vẫn chưa có tiến triển. Các thành viên Đảng Cộng...
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã công bố quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Các thành viên ECB và Fed thống trị lịch...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Nikkei và...
Ngày giao dịch cuối cùng trong tuần đã không mang lại những thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường,...
Dù ICE gần đây đã báo cáo tồn kho ca cao kỷ lục tại các cảng châu Âu và châu Mỹ, nhưng...
Cổ phiếu của Catalent (CTLT.US) đang tăng 12% lên 36,3 USD sau khi công ty đảm bảo với các nhà đầu tư rằng những thách...
Trong quá trình Chủ tịch Powell phát biểu, các nhà đầu tư đã bán tháo đồng USD và các...
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Garret Graves của Louisiana, một đồng minh chủ chốt của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, cho biết các cuộc đàm...
Khảo sát tâm lý từ Đại học Michigan cho tháng 5: 59.2. Dự báo: 57.8. Trước đó: 63.5 Kỳ vọng lạm phát: 1...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Canada được công bố hôm nay lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN). Báo cáo...
Động thái phục hồi của NATGAS được hỗ trợ bởi: Dự trữ khí đốt tự nhiên nhỏ hơn dự kiến trong báo cáo EIA....
Chỉ số DAX của Đức đã ghi nhận động thái phục hồi trong hai ngày qua với mức tăng gần 2% so với cả hai ngày thứ Tư và...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Chủ tịch Powell sẽ phát biểu vào buổi chiều (theo giờ BST) Doanh...
Các chỉ số Phố Wall tiếp tục phục hồi - S&P 500 tăng 0.94%, Dow Jones tăng 0.34% và Nasdaq tăng 1.51%. Russell...
Thị trường chứng khoán hôm nay lại một lần nữa bị chi phối bởi người mua. Chỉ số DAX của Đức là tiêu điểm trong phiên Châu...
