Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về lãi suất. Trong đó ECB đã cắt giảm lãi...
Các số liệu PMI cuối cùng của tháng 6 cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Vương quốc Anh đã phục hồi mạnh mẽ nhất kể từ tháng...
Dữ liệu thị trường lao động Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay, do ngày mai là Lễ Quốc khánh Hoa Kỳ (4/7). Một số dữ...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận mức tăng nhẹ vào thứ Năm, mặc dù giới đầu tư vẫn thận trọng trước dữ liệu...
Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) đã giảm mạnh trong 6 tháng qua, mất khoảng 11,4% – đánh dấu hiệu suất nửa đầu năm tệ nhất trong...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã quay đầu giảm khá mạnh vào sáng 3/7, giao...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Thụy Sĩ đã bất ngờ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, phá vỡ chuỗi giảm liên...
13:30, Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát tháng 6: CPI: thực tế 0,2% MoM; dự báo 0,1% MoM; trước đó 0,1%...
Báo cáo chính trong ngày là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ. Sau khi dữ liệu ADP công bố hôm...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/07, chỉ số S&P 500 tiến 0.47% lên 6,227.42 điểm. Chỉ số này đã đạt mức...
Microsoft đã công bố thêm một đợt sa thải, ảnh hưởng tới khoảng 9.000 nhân viên, tương đương gần 4% lực lượng lao động toàn...
Bitcoin đang tăng 3,5% trong ngày hôm nay nhờ dòng tiền đổ vào mạnh mẽ từ các tổ chức thông qua các quỹ...
Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ, được Tổng thống Donald Trump công bố ngay trước thời điểm hết hiệu...
Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Dự trữ sản phẩm chưng cất hàng tuần của EIA: Thực tế: 3,845 triệu. Dự báo -1,650 triệu; trước đó...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên thứ Tư. Tính đến thời điểm viết bài, chỉ số Nasdaq trên thị trường...
19:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 6: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: thực tế -33K;...
Thị trường chứng khoán châu Âu phục hồi trong phiên hôm nay sau hai phiên giảm liên tiếp (EU50: +0,5%), được...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPJPY. LSEG khuyến nghị mở vị thế chờ bán tại mức sau: Entry (với lệnh chờ tại): 198.00 Target:...
