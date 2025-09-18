Cổ phiếu Palantir Technologies tăng 11% khi Ark Investment Management tăng cổ phần🚀
Cổ phiêu của Palantir Technologies (PLTR.US) đã tăng tới 10,5% lên 11,30 USD sau khi các quỹ giao dịch hoán đổi do Cathie...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Chủ tịch Fed St. Louis, James Bullard, cho biết ông ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa ở Hoa Kỳ và lãi...
03:30 chiều BST (9:3 tối VN) - Mỹ, Báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA. Thực tế: +99 bcf. Dự báo:...
Cổ phiếu của công ty trò chơi Take Two Interactive (TTWO.US) đang tăng gần 12% sau khi hãng truyền đạt rằng họ sẽ cung cấp phần...
Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ, Kevin McCarthy, thông báo rằng các cuộc đàm phán đang được tiến...
Cổ phiếu của Netlix (NFLX.US) đang tăng hơn 4% vào đầu phiên giao dịch ngày hôm nay ở Phố Wall sau khi công ty thông...
Thành viên Fed Lorie Logan đã chia sẻ rằng dữ liệu lạm phát không hề ủng hộ động thái tạm dừng trong...
Doanh số bán nhà sẵn có trong tháng 4 của Mỹ. Thực tế: 4.28 triệu. Dự báo: 4.30 triệu. Trước đó: 4.44...
Chỉ số sản xuất trong tháng 5 của FED Philadelphia. Thực tế: -10.4. Dự báo: -19.8. Trước đó: -31.3 Đơn yêu...
Các chỉ số châu Âu đang phục hồi vào đầu phiên giao dịch Lục địa già trong hôm nay, sau một phiên giao...
Dữ liệu thị trường việc làm tháng 4 của Australia được công bố trong phiên giao dịch Châu Á hôm...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dữ liệu thứ cấp từ Mỹ, lịch phát biểu của các thành viên...
Các chỉ số Phố Wall tăng điểm vào hôm qua trong bối cảnh các kỳ vọng về thỏa thuận trần nợ có thể sẽ sớm đạt được....
Phố Wall tăng điểm trong hôm nay, thúc đẩy bởi kỳ vọng thỏa thuận giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân về chủ về...
Doximity (DOCS.US), công ty điều hành nền tảng kết nối mạng dành cho các chuyên gia y tế, đã báo cáo...
IFR khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.6662 Chốt lời: 0.6790 Dừng...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về sự thay đổi trong kho dự trữ dầu và...
Các báo cáo từ các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ được công bố vào đầu ngày hôm nay cho...
Theo báo cáo của Tether, bắt đầu từ tháng này, tổ chức tạo ra đồng stablecoin (đồng tiền điện tử tương đương với USD) USDT quan...
