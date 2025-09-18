NATGAS tăng 2.5%❗
Giá khí đốt tự nhiên Mỹ đã tăng hơn 2,5-3,0% vào đầu giờ chiều hôm nay (theo giờ BST). Đây là...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng các nhà đàm phán Nga và Ukraine với sự giúp đỡ từ Thổ Nhĩ Kỳ và...
Kết quả tài chính quý 1 của Star Bulk Carrier (SBLK.US) khiến các nhà phân tích ngạc nhiên cả về...
Chỉ số NIKKEI 225 của Nhật Bản đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại sau dữ liệu GDP tích cực và những nhận xét ủng...
Các chỉ số chính của Châu Âu dự kiến mở cửa với mức tăng nhẹ Dữ liệu GDP trong quý 1 cao hơn kỳ vọng của Nhật...
Chưng khoán Châu Á - Thái Bình Dương chật vật tìm hướng di chuyển trong hôm nay với màn thể...
Royal Bank of Canada khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2487 Chốt...
Những nhận xét hiếu chiến từ một số thành viên Fed cũng như dữ liệu vĩ mô tốt hơn mong đợi từ Hoa Kỳ đang hỗ trợ cho đồng...
DẦU Hoa Kỳ đã thông báo vào đầu tuần về kế hoạch mua 3 triệu thùng dầu như một phần của việc nạp lại SPR....
Trong hai tháng qua, dữ liệu doanh số bán lẻ có thể thấy hành vi của người tiêu dùng đã yếu đi. Mặt khác,...
Chỉ số ZEW của Đức, dữ liệu khảo sát tâm lý của các nhà đầu tư Đức, đã gây bất ngờ khi dữ liệu tháng...
Cổ phiếu của Vodafone (VOD.UK) đã giảm hơn 3,5% trong phiên giao dịch hôm nay, trượt xuống mức chưa từng thấy kể từ đầu năm sau khi...
Đồng AUD đang trải qua biến động lớn trước những lo ngại về dữ liệu của Trung Quốc và biên bản cuộc họp RBA Sản lượng công nghiệp,...
Đồng bảng Anh đã mất giá vào đầu phiên giao dịch châu Âu sau bản công bố dữ liệu vĩ mô yếu từ Vương...
Hợp đồng tương lai dự báo phiên giao dịch Châu Âu sẽ mở cửa ở mức thấp hơn Chỉ số ZEW của Đức và doanh số bán...
Hợp đồng tương lai của Trung Quốc tăng gần 4% khi phiên Phố Wall hôm qua đóng cửa. Sự phục hồi đáng kể này có...
Cuộc hội đàm giữa tổng thống Mỹ Biden và đại diện Hạ viện McCarthy về giới hạn nợ dự kiến diễn ra vào ngày mai....
Chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi rất mạnh mẽ của cặp AUDUSD. Một phần là do sự yếu kém của đồng USD sau dữ liệu chỉ...
Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy không nhận thấy bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nợ. Tất nhiên chúng...
