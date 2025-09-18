Sự lạc quan ở Trung Quốc thúc đẩy AUDUSD?
Chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi rất mạnh mẽ của cặp AUDUSD. Một phần là do sự yếu kém của đồng USD sau dữ liệu chỉ...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy không nhận thấy bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nợ. Tất nhiên chúng...
Cổ phiếu của công ty C3ai (AI.US) đang tăng gần 20% trong hôm nay sau báo cáo kết quả tài chính sơ bộ. Thị trường...
Cặp ngoại hối EURUSD đã có một tuần khá khó khăn. Cặp tiền đã phá vỡ xuống dưỡi phạm vi giao dịch, đang duy trì...
Chỉ số sản xuất Fed New York cho tháng 5 đã được công bố lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN). Bản phát hành đã...
Ủy ban châu Âu đã công bố một loạt các dự báo kinh tế mới cho Khu vực đồng tiền chung châu Âu hôm...
Các nhà giao dịch chứng khoán đã bắt đầu một tuần mới với tâm trạng lạc quan với các chỉ số từ châu...
Các cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 và không đưa ra kết quả...
Phần lớn chứng khoán Châu Á đều tăng điểm trong hôm nay. Nikkei tăng 0.7%, S&P/ASX 200 tăng 0.1%, Nifty 50...
Lợi nhuận ròng hợp nhất quý I/2023: 64.4 triệu EUR, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách...
Đồng USD tăng giá gây áp lực khiến thị trường Phố Wall giảm điểm vào cuối phiên giao dịch cuối tuần này....
Massachusetts đã đưa ra một thông báo cho biết báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gần đây là không...
Hôm qua, Alphabet (GOOGL.US) đã tung ra bản cập nhật cho công cụ AI tổng quát miễn phí có tên Bard - đối...
Chủ nhật tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bầu 600 thành viên Quốc hội và một tổng thống. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chứng kiến sự thay đổi...
Khảo sát tâm lý: 57,7. Dự báo: 63. Trước đó: 63,5 Kỳ vọng: 53,4. Dự báo: 60,8. Trước đó:...
EURNZD là một trong những cặp ngoại hối G10 trải qua những biến động lớn cho đến ngày hôm nay. Cặp tiền này đang giao dịch...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Cuộc họp giữa Biden và các nhà lãnh đạo quốc...
Gói dữ liệu của Vương quốc Anh cho tháng 3 cũng như báo cáo GDP quý 1 đầy đủ đã được phát hành...
