Bản tin ngày 12.05.2023
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc ở mức thấp hơn - S&P 500 giảm 0.17%, Dow Jones giảm 0.66% trong khi Nasdaq...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Đà phục hồi của Phố Wall chững lại với S&P500 giảm 0.39% so với mức tăng khiêm tốn 0.14% của Nasdaq và mức giảm gần 0.9%...
Áp lực giảm giá đối với Bitcoin đang gia tăng khi ngày hết hạn quyền chọn vào thứ Sáu đang đến gần. Người bán có...
Chỉ số Đô la Mỹ (USDIDX) tiếp tục sau các dữ liệu vĩ mô mới nhất. Số đơn yêu cầu đơn xin trợ cấp thất nghiệp vượt trên...
Cổ phiếu của Disney (DIS.US) hôm nay mất gần 8% sau một báo cáo khiến các nhà đầu tư thất vọng. Lý do cho sự sụt...
Dự trữ khí đốt tăng 78 bcf, phù hợp với kỳ vọng của thị trường (mức tăng trước đó là 54 bcf). Mức tăng phù hợp với mức...
Thị trường đang trải qua làn sóng rủi ro khá lớn, bất chấp việc quay trở lại trên thị trường kim loại quý của người mua,...
Động thái giảm gần 3% của bạc trong hôm nay có thể liên quan đên việc đồng USD mạnh lên một chút. Mặt khác,...
Mỹ, Dữ liệu lạm phát Giá sản xuất cho tháng 4. Toàn phần: 2.3% YoY. Dự báo: 2.5% YoY. Trước đó: 2.7%...
Ngân hàng Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ vào lúc 12:00 chiều BST (6:00 tối VN) hôm...
Ngân hàng Trung ương Anh là một ngân hàng trung ương lớn khác sẽ công bố quyết định về lãi suất trong...
Đồng bảng Anh đang giảm giá trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh, dự kiến diễn ra vào 12:00 chiều...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa với mức tăng nhẹ BoE dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản Các...
Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc đã được công bố trong phiên giao dịch châu Á ngày hôm nay. Cả dữ liệu...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc ở mức cao hơn sau một phiên giao dịch đầy biến động - S&P 500 tăng 0.45%,...
Các chỉ số Phố Wall bắt đầu giao dịch ngày hôm nay ở mức cao hơn sau khi báo cáo CPI tháng 4 của...
Ngân hàng Danske Research khuyến nghị mở vị thế SELL cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày mai lúc 12:00 chiều BST...
Royal Bank of Canada (RBC) khuyến nghị mở vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2621 Chốt...
