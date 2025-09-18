EURGBP - Khuyến nghị giao dịch từ Morgan Stanley (10.05.2023)
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị mở vị thế BUY cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Báo cáo hàng tuần chính thức của Hoa Kỳ về lượng dầu tồn kho được công bố hôm nay lúc 3:30 chiều BST (9:30...
Vàng luôn là câu trả lời của các nhà đầu tư cho những thời điểm không chắc chắn. Quan sát hành...
Dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ cho tháng 4, bản phát hành vĩ mô quan trọng trong ngày, đã được công...
Kết quả tài chính của PayPal (PYPL.US) đã khiến các nhà đầu tư thất vọng. Dù nâng dự báo...
Các thị trường chính ở Châu Âu và các hợp đồng tương lai của Mỹ đang tỏ ra lo lắng trước dữ liệu CPI tháng...
Đồng krone của Na Uy đang tăng so với các loại tiền tệ G10 khác vào sáng nay, sau dữ liệu lạm phát phát hành...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Dữ liệu CPI cho tháng 4 Disney và Toyota Motor...
Các chỉ số Châu Á đang trải qua biến động trong ngày trong bối cảnh các nhà đầu tư đóng các...
Các chỉ số Phố Wall giảm điểm trong hôm nay với Nasdaq tụt lùi (gần -0.5%) và Dow Jones dẫn đầu (gần -0.1%). Chỉ...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị thực hiện vị thế SELL cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Cổ phiếu của Palantir Technologies (PLTR.US) đang phục hồi trong ngày hôm nay sau khi công ty công bố thu nhập Q1 vào ngày...
Ngân hàng Goldman Sachs khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
EURUSD giảm xuống dưới 1,1000 khi các thị trường đang định vị cho dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào ngày mai. Từ góc độ ngắn hạn,...
Giá vàng đang tiếp tục quỹ đạo của xu hướng tăng vào thứ Ba. Giá hiện đang giao dịch quanh mức 2,030 USD/ounce, tương đương...
Ngân hàng Morgan Stanley khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
VÀNG Báo cáo của Hội đồng vàng thế giới cho thấy nhu cầu vàng trong quý 1 năm 2023 sẽ giảm so với...
