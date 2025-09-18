Lịch kinh tế: Lịch phát biểu của các thành viên FED
Chứng khoán Châu Âu mở cửa với mức giảm nhẹ Các thành viên của Fed sẽ có bài phát...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Tại châu Á, thị trường đấu tranh để xác định hướng đi khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu thương mại từ Trung Quốc,...
Thị trường tài chính Chứng khoán Mỹ chật vật tìm hướng đi trong phiên giao dịch ảm đạm vào thứ Hai. US500...
Cổ phiếu của nhà sản xuất thịt lớn của Hoa Kỳ Tyson Foods (TSN.US) đang mất 15% sau khi công bố khoản lỗ bất ngờ trong quý 1 và...
Cổ phiếu Berkshire Hathaway (BRKB.US) của tập đoàn do Warren Buffett và Charlie Munger quản lý đang tăng gần 1,2% trong phiên...
Tồn kho của nhà bán buôn không thay đổi so với dữ liệu trước (dự báo tăng 0,1% hàng tháng), nhưng doanh...
Trong bối cảnh tâm lý trái chiều trên các sàn giao dịch, tiền điện tử đang trải qua động thái...
Cổ phiếu của Biontech (BNTX.US), cùng với Pfizer (PFE.US) đã phát triển vắc xin mRNA mang tính cách mạng trong thời...
Đồng Aussie đang là một trong những đồng tiền mạnh nhất của G10 trong hôm nay, được thúc đẩy bởi một số yếu tố: Khả năng thặng...
Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đang tăng hơn 4% vào hôm nay, mang lại động thái phục hồi gần 8% từ mức đáy...
Thị trường đã có một khởi đầu tuần khá im ắng cho đến nay. Dữ liệu sản lượng công nghiệp tháng 3 của Đức thấp hơn dự...
Phần lớn chứng khoán Châu Âu đều tăng điểm trong hôm nay, như một lời đáp lại với một phiên Phố Wall vượt trội...
Báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp hôm nay đã mang đến một bất ngờ với dữ liệu vượt xa kỳ vọng của các nhà...
Sau đợt bán tháo mạnh trong tuần này, PacWest lại có một phiên giao dịch cuối của tuần đầy bất ngờ sau khi cổ phiếu tăng...
Tỷ lệ thất nghiệp cho tháng 4 của Canada Tỷ lệ thất nghiệp: 5.0%. Dự báo: 5.1%. Trước đó: 5.0% Thay đổi việc làm:...
Báo cáo NFP cho tháng 4, bản phát hành vĩ mô quan trọng trong ngày, đã được xuất bản lúc...
Những sự kiện quan trọng như quyết định của FOMC và ECB đã được công bố và chúng không thể thúc đẩy...
Apple đã báo cáo thu nhập sau khi thị trường đóng cửa. Doanh thu và lợi nhuận tốt hơn mong đợi. Vượt kỳ vọng nhờ...
