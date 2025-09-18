Phân tích thị trường nổi bật - USDCAD (05.05.2023)
Như thường lệ vào thứ Sáu đầu tiên của tháng mới, các nhà giao dịch sẽ được cung cấp dữ liệu việc làm từ...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dữ liệu NFP cho tháng 4 Đơn đặt hàng nhà...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn sau khi những lo ngại trong lĩnh vực ngân...
Các chỉ số của Hoa Kỳ giao dịch dưới áp lực ngày hôm nay khi tai ương của ngành ngân hàng tiếp tục kéo...
Vàng, cũng như các kim loại quý khác, đang giao dịch ở mức cao hơn trong ngày hôm nay. Vàng giao dịch...
Apple (AAPL.US) sẽ là công ty siêu công nghệ cuối cùng của Hoa Kỳ báo cáo thu nhập cho quý 1 năm 2023...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần chính thức về lượng khí đốt...
Chỉ số DAX tương lai (DE30) đang thoái lui từ mức đỉnh hàng năm trong tuần này và kiểm tra mức thấp nhất trong tuần. Nguồn: xStation5 Biểu...
Chủ tịch ECB Christine Large đã bắt đầu cuộc họp báo sau cuộc họp lúc 1:45 chiều BST (7:45 tối VN). ECB đã quyết định giảm...
Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cho thấy dữ liệu thấp hơn kỳ vọng: 241k. Dự báo: 240k. Trước đó: 230k. Các...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào lúc...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ hôm nay lúc 1:15 chiều...
Báo cáo Cắt giảm việc làm cho tháng 4 của Challenger: 67k. Trước đó: 89.7k Dữ liệu do Challenger, Grey...
Chỉ số Giá sản xuất cho tháng 3 của Liên minh Châu Âu: PPI YoY: 5.9% YoY. Dự báo: 6.2% YoY ( Trước...
Giá dầu, bao gồm cả dầu Brent và WTI, đã giảm hơn 5% sau cuộc họp ngày hôm qua của FED liên quan đến lãi...
Chứng khoán Mỹ giảm sau quyết định lãi suất của Fed Thị trường Châu Âu chờ đợi cuộc họp của ECB và BoE Nền...
Phần lớn các chỉ số Châu Á đều tăng điểm nhẹ bất chấp đợt thoái lui của Phố Wall sau quyết định tăng lãi suất của...
FOMC đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ của Fed lên 5,00-5,25%, mức cao nhất kể từ đỉnh tháng...
FOMC đã đưa ra mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày hôm nay, đưa lãi suất quỹ của Fed vào khoảng 5,00-5,25%...
