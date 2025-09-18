❗ USD và chứng khoán giảm sau quyết định của Fed
FOMC đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào hôm nay, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên,...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Đúng như dự đoán, FOMC đã đưa ra một đợt tăng lãi suất 0,25%. Lãi suất quỹ của Fed đã tăng từ phạm vi 4,75-5,00%...
Dầu, cũng như các mặt hàng năng lượng khác, đang giảm trong ngày hôm nay. Dầu Brent và WTI giao dịch thấp hơn...
Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD.US), công ty sản xuất chất bán dẫn Hoa Kỳ, đang giao dịch thấp hơn khoảng 9% vào hôm...
Một số báo cáo vững chắc của Hoa Kỳ đã được phát hành trong hôm nay. Báo cáo ADP cho thấy việc làm...
Tồn kho dầu thô: -1.280 triệu (Dự báo: -0.5 triệu. Trước đó: -5.054 triệu) Tồn kho xăng: 1.743 triệu (Dự báo:...
Dữ liệu: 51.9 (Dự báo: 51.8. Trước đó: 51.2) Việc làm: 50,8 (Dự báo: 52.6. Trước đó: 51.3) Đơn đặt hàng...
Mỹ, Thay đổi việc làm ADP: 296 nghìn. Dự báo: 148k. Trước đó: 145k Trong phản ứng đầu tiên, đồng USD...
Thomson Reuters IFR khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.6669 Chốt...
Vàng đã thành công phá vỡ mức cản quan trọng tại ngưỡng giá 2010.5 USD trong phiên giao dịch hôm qua...
USD là đồng tiền tệ G10 mạnh nhất vào đầu giờ chiều (theo giờ BST). Đồng bạc xanh vẫn tăng sau khi dữ liệu GDP ngày...
Bank of America khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2451 Chốt...
Báo cáo GDP sơ bộ của Đức cho Q1 2023 đã được phát hành hôm nay lúc 9:00 sáng BST (3:00 chiều...
EURJPY là một trong những cặp tiền trải qua một số biến động dữ dội ngày hôm nay và dự kiến sẽ tiếp di chuyển, ít...
Báo cáo GDP cho Q1 năm 2023 cũng như dữ liệu CPI sợ bộ cho tháng 4 từ Tây Ban Nha đã được công bố vào lúc...
Quyết định hôm nay của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã được theo dõi chặt chẽ vì đây là cuộc họp...
Các báo cáo thu nhập mạnh mẽ đã giúp Phố Wall phục hồi trong phiên hôm qua - S&P 500 tăng 1.96%...
Báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên Mỹ của EIA: +79 bcf. Dự báo: +76 bcf. Trước đó: +75 bcf NATGAS tiếp tục giao...
Mức giảm doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 3 lên tới 5,2% MoM (dự kiến: +0,5% MoM trước đó: 0,0%...
Yêu cầu thất nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Thực tế: 230k. Dự kiến 248k. Trước 245k. Dữ...
