Cập nhật: US100 giảm điểm sau dữ liệu GDP của Mỹ
Mỹ, Báo cáo GDP Q1. Tăng trưởng GDP (hàng năm): 1.1%. Dự báo: 2.0%. Trước đó: 2.6% Chỉ số PCE...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Báo cáo GDP của Hoa Kỳ cho quý 1 năm 2023 dự kiến sẽ cho thấy mức tăng trưởng hàng năm ở mức 2%, giảm từ mức 2,6% trong...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố quyết định lãi suất mới nhất hôm nay lúc 12:00...
Các công ty công nghệ lớn đang mở rộng làn sóng công bố kết quả hàng quý tốt một cách đáng...
USDJPY là một trong những cặp ngoại hối có thể trải qua biến động từ hôm nay cho đến cuối tuần với một số bản phát hành...
Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch trong tâm lý trái chiều - Dow Jones và S&P 500 giảm trong...
Fisker (FIS.US) đang chuẩn bị cho quá trình giao hàng chiếc SUV điện Ocean, dự kiến bắt đầu vào ngày 5 tháng...
Cổ phiếu của Activision Blizzard (ATVI.US), công ty trò chơi điện tử của Hoa Kỳ, đang giảm hơn khoảng 11% vào ngày sau...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần chính thức về lượng dầu tồn kho của...
Các tài sản rủi ro, như cổ phiếu và tiền tệ hàng hóa, đã giảm ngay trước khi phiên giao dịch Phố Wall...
Giá dầu Brent và WTI đang giảm hơn gần 1% trong ngày hôm nay. Dầu Brent (OIL) lần đầu tiên giảm xuống dưới 80 USD/thùng...
Mỹ, Đơn đặt hàng hóa lâu bền tháng 3. Đơn đặt hàng hóa lâu bền: 3.2% MoM. Dự báo:...
Sự chú ý của các nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối đang đổ dồn vào Australia, nơi vừa công bố dữ...
Khí đốt (NATGAS) Đường cong tương lai dự báo nhu cầu ngắn hạn ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm. Ngoài ra, sản...
EURUSD không chỉ quay trở lại khu vực 1,10 vào sáng nay mà hiện đang tiến gần đến đỉnh cụ từ Thứ Hai/Thứ Ba. Sự chênh...
Kết quả hoạt động của Microsoft (MSFT.US) và Alphabet (GOOGL.US) được phát hành vào hôm qua sau khi kết thúc...
Theo Viện GfK, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đức là -25,7 điểm so với dự báo -27,7 điểm so với -29,3 điểm trước đó. Đây...
Các chỉ số Châu Á giao dịch trái chiều trong phiên thứ Ba hôm nay. Nikkei của Nhật Bản giảm khoảng 0.65%,...
