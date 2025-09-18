US100 chạm mức thấp nhất trong 1 tháng❗
Các chỉ số của Phố Wall đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng do mối lo ngại về ngân hàng quay trở lại thị trường...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Spotify Technologies (SPOT.US), công ty phát nhạc trực tuyến của Thụy Điển được niêm yết trên Phố Wall, đã báo cáo...
Ngân hàng HSBC khuyến nghị thực hiện vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Giá dầu tuy giảm nhưng vẫn chưa thu hẹp khoảng cách tăng được kích hoạt bởi thông báo cắt giảm sản lượng bất ngờ của...
Royal Bank of Canada (RBC) khuyến nghị thực hiện vị thế BUY trên cặp CHFJPY theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Gói dữ liệu của Hoa Kỳ đã được phát hành vào lúc 3:00 chiều BST (9:00 tối VN) hôm nay. Bản khảo sát...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Microsoft (MSFT.US) sẽ công bố kết quả Q1 cho quý 3 năm tài chính 2023 vào hôm nay sau khi phiên giao dịch...
Dù kết quả tài chính của First Republic Bank (FRC.US) vượt kỳ vọng, dòng tiền gửi đã giảm gần 41% so với quý...
Nhiều sự kiện gần đây đã tương tác với nhau và ảnh hưởng đến tâm trạng đang thống trị thị trường tiền điện tử. Sau...
Chứng khoán Châu Âu giảm nhẹ trong hôm nay Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng CB tháng 4 NHTW...
Bạch kim Bạch kim đã leo lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022 (dựa trên giá đóng cửa) vào tuần trước...
Các chỉ số chính của Châu Á đã khởi động phiên hôm nay trong tâm lý trái chiều....
Vĩ mô: Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm sau sự suy yếu trong hoạt động sản xuất tại Dallas và Chicago,...
Walt Disney Co (DIS.US) vào tháng 2 đã công bố một loạt thay đổi về tổ chức và kế hoạch cắt giảm chi phí. Disney...
Ngay sau dữ liệu hoạt động của Fed Dallas cho tháng 4, các chỉ số chính của Hoa Kỳ và các hợp đồng chỉ...
Hoạt động trong khu vực Dallas cho tháng 4: -23.4. Dự báo: -12. Trước đó: -15.7 Chỉ số Dallas đã giảm nhiều...
Kết quả kinh doanh của Coca-Cola (KO.US) vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích Cổ phiếu của công ty tăng...
Các nhà giao dịch sẽ có cái nhìn đầu tiên về nền kinh tế Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng...
