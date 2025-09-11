Vàng điều chỉnh để bay tiếp hay giảm mạnh?
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
MicroStrategy đã mua thêm 4.980 BTC với giá 531,9 triệu USD, nâng tổng số lượng Bitcoin nắm giữ lên 597.325 BTC. Metaplanet,...
Hôm nay chúng ta sẽ nhận được báo cáo việc làm đầu tiên của Mỹ trong tuần này. Dù mức độ quan trọng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giữ đà tăng trên ngưỡng 3.300 USD/oz trong phiên...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/07, chỉ số S&P 500 lùi 0.11% xuống 6,198.01 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Chỉ số USDIDX đang tiến gần đường EMA 100 kỳ (màu tím đậm) trên khung thời gian M30 sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua...
Phố Wall quay lại trạng thái thận trọng khi dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ cùng với những phát biểu mang tính duy trì...
Gía Vàng đã tăng hơn 1,3% trong ngày hôm nay, kiểm tra vùng giá quanh 3.350 USD/ounce. Ngoài ra,...
21:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 6: Chỉ số PMI sản xuất của ISM: thực tế 49,0; dự báo 48,8; trước đó 48,5; Chỉ...
Vào ngày thứ Ba, các thị trường chứng khoán châu Âu đang mất giá và chững lại sau đợt điều chỉnh...
Đồng đô la Mỹ đang giảm giá bất thường, ghi nhận nửa năm đầu 2025 tệ nhất kể từ 1973, với mức giảm khoảng 10% so với rổ tiền tệ chính....
Lạm phát CPI của Eurozone (Y/Y) P tháng 6: 2,0% (ước tính 2,0%; trước đó 1,9%) - CPI (M/M): 0,3% (ước tính 0,3%;...
Dữ liệu PMI sản xuất tháng 6 của một số quốc gia EU: Chỉ số PMI sản xuất của Tây Ban Nha: 51,4 (dự báo 50,5; trước đó...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang cho thấy những phản ứng trái chiều, chưa xác định được hướng đi cụ thể...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng khá mạnh trong phiên đêm qua và...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/06, chỉ số S&P 500 tiến 0.52% lên 6,204.95 điểm, mức đóng cửa...
EUR/USD tiếp tục tăng vượt mốc 1.1750 sau những phát biểu hơi hướng ôn hòa từ Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic. Ông Bostic...
21:30, Hoa Kỳ - Hoạt động sản xuất của Fed Dallas trong tháng 6:thực tế: -12.7. dự báo: -12. trước đó: -15.7 Một chỉ...
Các chỉ số chứng khoán tiếp tục vượt đỉnh lịch sử gần đây Các tổ chức tài chính vượt qua...
