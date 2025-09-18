Tóm tắt thị trường ngày 20.04.23: Cổ phiếu Tesla lao dốc sau báo cáo thu nhập, Phố Wall phục hồi
Các chỉ số của Hoa Kỳ đang giao dịch thấp hơn một chút vào ngày hôm nay với các điểm chuẩn chính...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Palladium là kim loại quý hoạt động kém nhất hiện nay với đà giảm khoảng 2,5% vào thời điểm phát hành...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang chịu áp lực trong hôm nay sau báo cáo thu nhập quý 1 năm 2023 mờ nhạt. So với cùng...
Giá dầu đang giảm trở lại và đang thu hẹp khoảng cách giá tăng được kích hoạt bởi quyết định cắt giảm sản lượng bất...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về lượng khí đốt tự nhiên tồn...
Dữ liệu doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ cho tháng 3 đã được công bố hôm nay lúc 3:00 chiều BST (9:00...
Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp: 245k. Dự báo: 240k (Trước đó: 239k) Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao...
American Express (AXP.US), công ty dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ chuyên về thẻ thanh toán và là thành...
Những điểm chính rút ra từ cuộc họp mới nhất của ECB: Phần lớn đã đồng ý tăng lãi suất thêm 0.5% Các...
Giám đốc Fed New York John C. Williams đã bình luận về nền kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ qua đêm....
Doanh thu và lợi nhuận ròng của Tesla (TSLA.US) giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo một cuộc khảo sát của các...
Đồng NZD đang là đồng tiền chính yếu nhất trong rổ G10 hiện nay. Động thai bán tháo chủ yếu đến từ báo cáo...
Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua trong tâm lý trái chiều. Thị trường chứng khoán...
Lạm phát PPI tháng 3 của Đức đạt mức 7.5% YoY (Dự báo: 9.9%. Trước đó: 15.8%) Xét dữ liệu hàng tháng,...
Chứng khoán Châu Âu đóng cửa phiên giao dịch hôm qua trái chiều với phần lớn các chỉ sô...
International Business Machines, hay IBM (IBM.US), sẽ báo cáo thu nhập cho quý 1 năm 2023 vào hôm nay lúc...
Đồng tiền điện tử lớn nhất đã không thể duy trì đà tăng và không thể giữ lâu hơn trên 30,000 USD khi...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đang lao dốc trong ngày hôm nay với động thái giảm hơn 5% trong ngày....
Vấn đề đối với thị trường bất động sản thương mại được một số tổ chức như Wells Fargo và Morgan Stanley đanh gia là mối đe dọa mang...
