Khủng hoảng bất động sản thương mại sẽ ảnh hưởng Brookfield và các ngân hàng Hoa Kỳ?
Vấn đề đối với thị trường bất động sản thương mại được một số tổ chức như Wells Fargo và Morgan Stanley đanh gia là mối đe dọa mang...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã công bố báo cáo hàng tuần chính thức về lượng dầu tồn kho của Hoa...
Bạc đã tăng mạnh trong một giờ qua và thành công phục hồi phần lớn các khoản lỗ đã thực hiện trước đó...
Các bản phát hành dữ liệu vĩ mô gần đây từ Hoa Kỳ và tuyên bố từ các chủ ngân hàng của...
Theo thông điệp gửi tới thị trường từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ngân hàng cho biết chưa nói đến việc...
Tesla (TSLA.US) sẽ công bố kết quả Q1/2023 vào hôm nay sau phiên giao dịch, báo cáo về một quý ghi nhận số...
Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh xuống dưới mức quang trọng mà không có thông...
Bảng Anh là đồng tiền mạnh nhất trên thị trường ngoại hối rộng lớn vào lúc này. Cặp EURGBP đang giao dịch giảm gần...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên giảm Morgan Stanley, Tesla báo cáo kết quả tài chính Dữ...
Chỉ số lạm phát tiêu dùng tháng 3 của Vương quốc Anh (MoM): 0.8%. Dự báo: 0.5%. Trước đó: 1.1% Chỉ...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua với tâm lý trái chiều....
Chỉ số US500 hầu như không thay đổi khi vẫn giao dịch ở 4177 điểm. Thị trường đã dao động khi các nhà giao dịch...
1:30 chiều BST (7:30 tối VN) - Canada, Dữ liệu lạm phát tiêu dùng CPI tháng 3: +4.3% YoY. Dự báo: 4.3%...
1:30 chiều BST (7:30 tối VN) - Mỹ, Dữ liệu thị trường nhà ở tháng 3. Giấy phép xây dựng: 1.413 triệu. Dự báo:...
Sau khi phiên Mỹ đóng cửa, gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix (NFLX.US) sẽ công bố kết quả Q1 của mình. Các...
Đồng Aussie là một trong những loại tiền tệ chính hoạt động tốt nhất hiện nay. Biên bản RBA đã không thể hiện thái...
Chỉ số Cảm tính Kinh tế ZEW của Đức cho tháng 4 đã được phát hành hôm nay lúc 10:00 sáng BST (4:00...
Trung Quốc đã công bố một loạt bản phát hành vĩ mô chính, dù cho thấy dữ liệu tốt, nhưng các...
