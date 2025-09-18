Lịch kinh tế: Báo cáo thu nhập Netflix, dữ liệu CPI từ Canada
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Netflix, Lockheed Martin, Johnson & Johnson báo cáo thu...
Tin tức thị trường
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua với mức tăng nhẹ - S&P 500 tăng 0.33%, Dow Jones tăng 0.30% và Nasdaq...
Bất ngờ lớn nhất hôm nay là bản phát hành chỉ số NY Fed, đạt mức +10,8 điểm so với mức dự đoán khoảng -15 điểm và...
Theo dữ liệu từ CFTC của Bloomberg, các quỹ phòng hộ đã lao vào cuộc đua mua đồng bạc xanh. Lần đầu tiên sau hơn một...
OIL.WTI đang giảm gần 2,5% hôm nay do một số yếu tố. Đầu tiên là đồng USD đã không còn mạnh như vậy trong một...
Giá cổ phiếu của Alphabet Inc. (Google.US) đã giảm gần 4% do lo ngại về khả năng mất doanh thu từ Samsung, hiện đang giao dịch ở mức...
Những nhà đầu cơ giá lên đang mất đà trong phiên này, trong khi đồng EURUSD giảm xuống dưới mức 1,10. Sự...
Cặp EURUSD đang ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong ngày hôm nay, sau khi đồng USD mạnh lên trên thị trường ngoại hối rộng lớn. Cặp...
Chỉ số NY Empire được phát hành hôm này dù thường không gây ra nhiều biến động trên thị trường, nhưng...
Mùa thu nhập của Phố Wall cho quý 1 năm 2023 đã được khởi động với các báo cáo từ các ngân...
Động thái giảm dưới $30,000 của Bitcoin đã khiến tâm trạng của thị trường tiền điện tử trở nên hỗn loạn vào đầu tuần....
Sau 5 tuần giảm, giá khí đốt tự nhiên của Mỹ lần đầu tiên kết thúc phiên giao dịch tuần trước ở mức cao hơn. Cần...
Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đã khởi động mùa thu nhập quý 1 năm 2023 ở Phố Wall vào tuần trước. Các...
Các chỉ số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Các...
Tuần mới trên thị trường tài chính toàn cầu bắt đầu trong tâm trạng lạc quan với các chỉ số từ châu Á-Thái...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên tăng Dữ liệu thứ cấp từ Châu Âu và Mỹ Lịch phát...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Sáu trong sắc đỏ sau khi thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Waller...
Chứng khoán và trái phiếu Mỹ sụt giảm trong ngày thứ Sáu do lo ngại về lạm phát và khả năng Cục...
Cổ phiếu Boeing (BA.US) đã giảm hơn 6% và giao dịch ở mức 200,50 USD/cổ phiếu khi nhà sản xuất máy bay thông báo...
