Cập nhật: Sản lượng công nghiệp Mỹ vượt dự báo!
Mỹ, Sản lượng công nghiệp tháng 3: +0.4% MoM. Dự báo: 0.2% MoM. Trước đó: 0.0% MoM Dữ liệu cao hơn dự kiến cho...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Mỹ, Doanh số bán lẻ tháng 3. Toàn phần: -1% MoM. Dự báo: -0.4% MoM. Trước đó: -0.4% MoM Không...
Tuần trước, thị trường đã đón nhận dữ liệu vững chắc từ thị trường việc làm của Hoa Kỳ trong khi đầu tuần này, các...
Công ty bảo hiểm BlackRock (BLK.US) và công ty chăm sóc sửa khỏe UnitedHealth Group (UNH.US) đã công bố kết...
Chỉ số đô la Mỹ đang cố gắng ngăn chặn xu hướng giảm giá, dù Ngân hàng JPMorgan kỳ vọng triển vọng kinh tế đang...
Elon Musk đã chia sẻ với các nhà phân tích của Morgan Stanley rằng ông muốn biến Twitter trở thành...
Tiền điện tử đang có những động thái di chuyển trong thời gian gần đây. Dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến từ Hoa Kỳ đã...
Hôm qua, cổ phiếu của Amazon (AMZN.US) đã tăng gần 5% khi công ty tiết lộ công nghệ AI cạnh tranh với GPT có tên...
TD Bank khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.6755 Chốt...
Phố Wall phục hồi hơn 1% và đồng bạc xanh suy yếu vào hôm qua sau khi chỉ số PPI yếu hơn dự kiến thúc đẩy kỳ vọng chu...
Đồng USD giảm sau dữ liệu lạm phát PPI tốt hơn mong đợi từ Mỹ. Chỉ số USDIDX chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm...
Các đồng tiền antipodean đang hoạt động rất tốt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Cả đồng NZD và đồng AUD đều đang mạnh...
Đồng NZD là đồng tiền tệ G10 hoạt động tốt nhất hiện nay. Điều này chủ yếu là do sự suy yếu của USD, vốn đã giảm...
Cổ phiếu của gã khổng lồ Trung Quốc Alibaba (BABA.US) đã chịu áp lực trong bối cảnh có tin một trong những cổ đông tổ...
Báo cáo CPI thấp hơn dự kiến của Hoa Kỳ được công bố ngày hôm qua đã gây ra sự sụt giảm của đồng USD và...
Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng vào ngày hôm qua khi các nhà phân tích...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn với các chỉ số chính xóa sạch đà tăng đầu...
Bản phát hành FOMC đã không thể kích hoạt bất kỳ động thái lớn nào trên thị trường. Theo...
